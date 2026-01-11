Clima en Panamá: vientos fuertes y oleajes mantienen en alerta al Pacífico este domingo

De acuerdo con el informe, la atmósfera se mantiene estable debido al debilitamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y al fortalecimiento de los vientos alisios, lo que genera condiciones propias de la temporada seca tanto en el Caribe como en el Pacífico panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones del tiempo en Panamá estarán marcadas por un ambiente predominantemente seco, fuertes vientos y advertencias marítimas en el litoral Pacífico durante este domingo 11 de enero, según el más reciente boletín del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con el informe, la atmósfera se mantiene estable debido al debilitamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y al fortalecimiento de los vientos alisios, lo que genera condiciones propias de la temporada seca tanto en el Caribe como en el Pacífico panameño.

Para la vertiente del Caribe, se esperan cielos de dispersos a nublados durante la mañana, con lluvias aisladas en sectores de las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, así como en Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro, extendiéndose hacia la tarde y la noche.

En el Pacífico, la mañana estará marcada por cielo parcialmente nublado, con lloviznas aisladas en Panamá Este. Durante la tarde y la noche, podrían registrarse aguaceros ligeros y nubosidad en Panamá Este, Darién, el sur de Veraguas, la península de Azuero, Tierras Altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé. El Imhpa detalló que las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 25 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 25 °C y 33 °C, lo que, combinado con la radiación solar, incrementará la sensación de calor en varias regiones.

En cuanto al viento, el Caribe registrará flujos del nor-noreste de entre 15 y 30 km/h, mientras que en el Pacífico se esperan vientos del nor-noroeste que podrían alcanzar entre 35 y 39 km/h en la mañana, disminuyendo levemente en horas de la tarde y noche.

Las condiciones marítimas muestran un contraste entre ambas vertientes. En el Caribe se mantienen condiciones favorables, con olas de hasta 1.82 metros y periodos de ocho segundos.

Sin embargo, en el Pacífico rige una advertencia por vientos, oleajes y corrientes de retorno, con olas de hasta 0.91 metros y periodos de 12 segundos, lo que representa un riesgo para bañistas, embarcaciones pequeñas y actividades recreativas.

Además, los índices de radiación UV-B se mantendrán entre altos y muy altos durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, usar protector solar, ropa adecuada y mantenerse hidratado.