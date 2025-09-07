Fin de semana violento: Investigan cuatro homicidios en menos de 24 horas en el país

La Policía Nacional informó que todos estos casos están bajo investigación y que la Dirección de Investigación Judicial se mantiene tras la pista de los responsables.

La jornada de este fin de semana dejó un saldo violento con al menos cuatro homicidios reportados en diferentes puntos del país.

Los dos primeros hechos ocurrieron en la 24 de Diciembre, en el sector de Nueva Esperanza Abajo, dentro de un minisúper. Según la Policía Nacional, dos hombres que presuntamente intentaban cometer un robo fueron sorprendidos por el propietario del local, quien abrió fuego con un arma registrada y con permiso vigente. Ambos presuntos delincuentes fallecieron de inmediato. Pese a la legalidad del porte, el caso fue remitido para investigación al Ministerio Público.

El tercer homicidio se registró en la ciudad de Colón, en los multifamiliares de calle 3, avenida Balboa. Un hombre de aproximadamente 45 años fue atacado a tiros por desconocidos que lo sorprendieron en el área. La víctima fue trasladada al hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde se confirmó su deceso. Los agresores huyeron del sitio, lo que mantiene en curso las investigaciones.

Otro hecho de sangre ocurrió en Chilibre, sector de Caimitillo, durante lo que habría sido una reunión familiar. Una riña desató la violencia y uno de los presentes disparó contra los asistentes, dejando tres heridos, de los cuales uno murió posteriormente.

Información de Jocelyn Mosquera