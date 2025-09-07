Retos de salud en San Miguelito: Balacera interrumpe elección del Comité de Salud en el Valle de Urracá

Pese a las circunstancias, la votación continuó y se conformó el nuevo comité

Lo que debía ser una mañana tranquila de votaciones para elegir al nuevo Comité de Salud del Valle de Urracá terminó marcado por la inseguridad. Durante la cobertura de TVN Noticias, un intercambio de disparos interrumpió el proceso y sembró el temor entre los residentes del corregimiento Arnulfo Arias.

Según testigos, se escucharon al menos tres detonaciones cerca de la escuela donde la comunidad acudía para votar por alguna de las dos nóminas que buscaban dirigir el comité. Aunque no se reportaron heridos, adultos mayores, niños y familias enteras tuvieron que resguardarse.

La Policía Nacional realizó recorridos por veredas y herbazales en busca de los responsables, pero sin resultados. Vecinos señalaron que no es la primera vez que hechos de violencia ocurren durante actividades comunitarias en este sector de San Miguelito.

Inseguridad y falta de agua: retos para la salud en el Valle de Urracá

El incidente dejó en evidencia uno de los principales obstáculos para garantizar atención primaria en el Valle de Urracá: la violencia que condiciona la vida comunitaria. A este problema se suman la dificultad de acceso al centro de salud y la recurrente falta de agua, lo que obliga a los residentes a buscar atención médica en otras zonas.

Pese a las circunstancias, la votación continuó y se conformó el nuevo comité, que tendrá la misión de, durante los próximos 12 meses, gestionar mejoras en la atención primaria y buscar soluciones a los problemas estructurales que enfrenta la comunidad.

Voluntad comunitaria frente a la violencia

Los residentes del Valle de Urracá insisten en que, a pesar de los hechos de violencia, existe voluntad de organizarse y trabajar para que la salud comunitaria en San Miguelito sea más accesible y equitativa.

“Queremos un barrio con oportunidades, donde nuestros hijos puedan crecer con seguridad y acceso a servicios básicos como salud y agua”, expresó uno de los vecinos tras el proceso de votación.

Con este acto, los moradores enviaron un mensaje claro: aún en medio de la violencia, la comunidad apuesta por la organización y la esperanza de que el nuevo comité pueda abrir caminos hacia una mejor calidad de vida.

*Información de Fabio Alonso Caballero*