Niños y niñas de Coclé brillan en el primer espectáculo de patinaje artístico en Penonomé

El patinaje artístico en Coclé vivió un momento histórico con la realización del primer espectáculo de patinaje artístico en el gimnasio del IPT Leonila Pinzón de Grimaldo en Penonomé, donde niños, niñas y jóvenes demostraron lo aprendido en coreografías individuales y grupales.

La actividad, organizada por la Academia Mandala de Penonomé, presentó un show inédito que combinó danza, teatro y patinaje artístico, brindando al público una velada llena de talento y creatividad.

Disciplina y arte sobre ruedas

La instructora explicó que el objetivo del evento fue mostrar el crecimiento deportivo y artístico de los participantes: “Vamos a ver el desarrollo y los logros que han conseguido los niños en el tiempo que llevan trabajando con nosotros. Habrá coreografías individuales y grupales, además de una demostración de habilidades”.

El espectáculo no solo permitió exhibir el talento sobre ruedas, sino que también integró presentaciones musicales, donde niñas cantaron y compartieron con el público una experiencia única.

Una experiencia transformadora para los jóvenes

Para los participantes, el patinaje artístico se ha convertido en mucho más que un deporte. “Es demasiada disciplina, pero también nos divertimos y nos apoyamos entre todos. Es una experiencia hermosa”, comentó una de las niñas que formó parte del evento.

Otra participante agregó: “Llevo dos años practicando y puedo decir que el patinaje es el deporte de mi vida. Es tiempo para compartir y aprender algo muy interesante”.

Impulso al patinaje artístico en Coclé

El patinaje en Penonomé es una disciplina relativamente nueva, pero cada vez más niños y jóvenes se suman a esta práctica que combina arte, deporte y trabajo en equipo. El evento cerró con una noche de talentos, en la que jóvenes artistas en formación tuvieron la oportunidad de presentarse y dar a conocer su trabajo.

El público asistente agradeció este tipo de espectáculos que fomentan la cultura, el deporte y la creatividad en la provincia de Coclé, consolidando al patinaje artístico como una opción de desarrollo integral para la juventud.