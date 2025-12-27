Naoya Inoue sigue reinando en la división de los supergallos

Se mantiene invicto y su cuenta particular queda ahora en 32 victorias , 27 de ellas por nocaut.

Riad, Arabia Saudita/El boxeador japonés Naoya Inoue defendió sus títulos mundiales de los pesos supergallos al vencer a los puntos al mexicano Alan David Picasso, este sábado en Riad, la capital de Arabia Saudita.

Inoue, campeón indiscutido de la categoría, fue superior en el desarrollo de la pelea a su rival, pero no pudo conseguir el nocaut y tuvo que esperar a la decisión de los jueces, que fue unánime en su favor.

"La verdad es que estoy cansado. No tanto por las cuatro peleas que tuve este año, sino por lo duro que he tenido que trabajar para ellas", declaró "Monster" Inoue, de 32 años, al término del combate.

"Sin faltar el respeto a Picasso, me hubiera gustado demostrar de manera más clara la diferencia que hay entre nosotros y haberlo derribado. No cumplí las expectativas", apuntó a pesar del triunfo.

Se mantiene invicto y su cuenta particular queda ahora en 32 victorias, 27 de ellas por nocaut.

El triunfo de Inoue allana ahora el camino para un atractivo duelo ante su compatriota Junto Nakatani en Tokio en 2026.

Nakatani participó en la misma velada en Riad y también ganó a un púgil mexicano, en su caso Sebastián Hernández, por decisión unánime de los jueces.

Inoue fue preguntado por la perspectiva de un duelo ante su compatriota y dejó la puerta abierta: "Me gustaría cerrar una pelea que entusiasme a todo Japón".

Naoya Inoue, conocido como El Monstruo Japonés, se ha consolidado como uno de los grandes dominadores del boxeo profesional contemporáneo, con un récord impecable y títulos en múltiples divisiones.

En el mundo del boxeo, pocos nombres generan tanta unanimidad como el de Naoya Inoue. Nacido en Zama, Japón, en 1993, este púgil de estilo ortodoxo debutó profesionalmente en 2012 y desde entonces ha construido una carrera sin derrotas: 32 victorias, 27 de ellas por nocaut. Su poder devastador y precisión quirúrgica le han valido el apodo de “El Monstruo”, un mote que refleja tanto su agresividad como su capacidad para definir combates con contundencia.

Inoue ha sido campeón mundial en cuatro divisiones y es apenas el segundo boxeador en la historia en convertirse en campeón indiscutido en dos categorías distintas. Actualmente ostenta los cinturones de la AMB, CMB, FIB y OMB en el peso supergallo, tras derrotar a figuras como Stephen Fulton y Marlon Tapales, consolidando su dominio absoluto.

Su más reciente defensa, celebrada en Riad frente al mexicano Alan Picasso, volvió a demostrar su superioridad. Aunque no logró el nocaut, se impuso por decisión unánime con tarjetas de 119-109, 120-108 y 117-111. La pelea reflejó su capacidad para controlar el ritmo, imponer distancia y castigar con precisión, incluso ante rivales jóvenes y ambiciosos.

Más allá de los números, Inoue representa el renacer del boxeo japonés en la escena global. Su disciplina, humildad y autocrítica —“no fue suficiente, debería haberlo hecho mejor”, declaró tras su última victoria— lo convierten en un campeón exigente consigo mismo y en un referente para nuevas generaciones.

Con apenas 32 años, Naoya Inoue no solo es considerado uno de los mejores libra por libra, sino también un símbolo de excelencia que sigue escribiendo páginas doradas en la historia del boxeo mundial.