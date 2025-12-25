Saúl 'Canelo' Álvarez ya tendría fecha marcada para su esperado regreso al ring

Para Saúl Álvarez , este duelo representaría la oportunidad de recuperar uno de los cinturones que perdió anteriormente.

Panamá/La Federación Internacional de Boxeo (FIB) se encuentra en la búsqueda activa de un nuevo monarca para la división de las 168 libras, tras el inesperado retiro del estadounidense Terence Crawford, quien ostentaba el título de campeón indiscutido.

Ante esta vacante, el organismo plantea la posibilidad de un enfrentamiento entre el cubano Osleys Iglesias y el mexicano Saúl «Canelo» Álvarez.

Otras noticias: Boxing Grand Prix | El argentino Kevin Ramírez se consagró campeón en Arabia Saudita

EL ASCENSO DEL RETADOR CUBANO

Osleys Iglesias, con un récord invicto de 14-0, se ha consolidado como el retador oficial de la FIB tras su contundente victoria por nocaut sobre el ruso Vladimir Shishkin el pasado 4 de septiembre. El púgil matancero ha manifestado públicamente su deseo de enfrentar a la élite del boxeo, declarando estar "listo para Canelo" y para cualquier desafío que se le presente en su camino al título mundial.

OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS PARA EL MEXICANO

Para Saúl «Canelo» Álvarez, este duelo representaría la oportunidad de recuperar uno de los cinturones que perdió anteriormente. Sin embargo, la realización del combate enfrenta dos grandes barreras:

• Recuperación Médica: El boxeador tapatío se encuentra en proceso de rehabilitación tras una intervención quirúrgica por una lesión persistente. Su equipo ha confirmado que no regresará al ring durante los primeros seis meses del año 2026, un tiempo que podría no ajustarse a las urgencias de la FIB.

• Factor Riesgo: Algunos analistas señalan que un combate ante Iglesias representa un inmenso riesgo para el mexicano, lo que podría influir en su decisión de aceptar o no la pelea en su retorno.

De concretarse este proyecto, Iglesias se convertiría en el tercer cubano en medir fuerzas contra Canelo, siguiendo la estela de Erislandy Lara y William Scull. Por ahora, el futuro de la división de los supermedianos queda a la espera de las decisiones oficiales del organismo y la evolución clínica del astro mexicano.

Otras noticias: Jake Paul vs Anthony Joshua | Así ganó el británico al youtuber en evento transmitido por Netflix