Interrupciones eléctricas afectarán suministro en sectores de Obarrio y Chiriquí este domingo

Panamá y Chiriquí/La empresa Naturgy informó sobre dos interrupciones programadas del servicio eléctrico que se registrarán este domingo 28 de diciembre de 2025, una en la ciudad de Panamá y otra en la provincia de Chiriquí, debido a trabajos solicitados por terceros y labores de mantenimiento en la red.

En la ciudad de Panamá, la interrupción eléctrica se realizará por petición de terceros y afectará sectores del corregimiento de Bella Vista, específicamente en el área de Obarrio. El corte está programado en un horario de 5:00 a.m. a 10:45 a.m.

Las zonas directamente impactadas serán Calle 56, Calle 57, Calle 58, Calle 59 y Calle 60 Este, en su intersección con la avenida Ricardo Arango. Además, durante los primeros y últimos 30 minutos de los trabajos, se verán afectados otros puntos aledaños, entre ellos Avenida Ricardo Arango con Calle 53 Este, Calle Manuel María Icaza, Calle San Lucas y Avenida Samuel Lewis.

Por otra parte, Naturgy también anunció un aviso de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica en la comunidad de Alto Cerrón, ubicada en Cañas Gordas, distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí. En este sector, la suspensión del servicio se extenderá desde las 8:45 a.m. hasta las 4:45 p.m. del mismo domingo.

La empresa indicó que estas labores tienen como objetivo fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y recomendó a los residentes y comercios de las zonas afectadas tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante el periodo sin suministro.