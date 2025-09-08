Asamblea debatirá proyecto que busca eliminar trabas en seguros y créditos para sobrevivientes de cáncer

Una vez certificado que el paciente no presenta la enfermedad, no deben existir restricciones, limitaciones ni cuotas adicionales.

ciudad de panamá/La Asamblea Nacional debatirá una iniciativa que busca garantizar los derechos de los pacientes que han superado el cáncer, permitiéndoles acceder en igualdad de condiciones a seguros y créditos financieros.

La propuesta, presentada por el diputado Jorge Bloise, establece que una persona con cinco años libres de la enfermedad no estará obligada a declarar que padeció cáncer, tampoco será discriminado en caso de que lo haga y, en consecuencia, podrá ser beneficiaria de estas prestaciones.

Según Bloise, una vez certificado que el paciente no presenta la enfermedad, no deben existir restricciones, limitaciones ni cuotas adicionales. Aclaró que la medida aplica exclusivamente a quienes han superado el cáncer por más de cinco años, y no a quienes aún se encuentran en tratamiento.

Se les van truncando tantos sueños por haber tenido cáncer, aun cuando ya lo han superado después de cinco o seis años”, manifestó el diputado.

Agregó que mantienen conversaciones con las aseguradoras que ya presentaron un pliego de observaciones que serán escuchadas, pero también se les está pidiendo que vean los modelos que han adoptado otros países, donde esta legislación ha demostrado ser efectiva.

Cambios en el Ifarhu

Este miércoles se presentará un informe sobre los proyectos de ley que se presentaron para reformar las reglas que rigen al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y los programas de ayuda económica que entrega, como auxilios económicos y becas.

Bloise asegura que se está trabajando en una plataforma donde estará toda la información de estos créditos, además, se busca que las becas financien carreras que se demandan en la actualidad, esto sin restar importancia a las tradicionales.