Aprehenden a mujer por presunto maltrato a menor en Veracruz

Veracruz, Arraiján/Una mujer fue aprehendida por agentes de la Policía Nacional durante un operativo de control en el sector de Puente Venado, corregimiento de Veracruz, al mantener una orden vigente por el delito contra el orden jurídico y el estado familiar y civil, en la modalidad de maltrato al menor.

La ciudadana, de 40 años de edad, fue verificada en el Sistema de Verificación Ciudadana, donde se confirmó que era requerida mediante un oficio emitido por la Fiscalía Adjunta de la Primera Subregional de Panamá Oeste, con sede en Arraiján, con fecha del 9 de octubre de 2025.

Tras su aprehensión, la mujer fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de garantizar la protección de los menores de edad y de hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional.

El maltrato constituye una grave violación a los derechos humanos y afecta de manera directa la dignidad, la integridad y el desarrollo de las personas, especialmente cuando las víctimas son menores de edad. Este tipo de conductas, ya sean físicas, psicológicas o emocionales, generan consecuencias profundas y duraderas, por lo que deben ser prevenidas y sancionadas con firmeza. Combatir el maltrato implica no solo la acción de las autoridades, sino también la concienciación de la sociedad para denunciar estos hechos y promover relaciones basadas en el respeto, el cuidado y la responsabilidad.

