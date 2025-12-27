Menor resulta gravemente herido por pirotecnia en Veraguas, autoridades reiteran llamado a la prevención

Aunque este es el primer caso grave registrado en 2025 en Veraguas, las estadísticas reflejan que el problema persiste.

Santiago de Veraguas/Pese a las reiteradas advertencias de los servicios de emergencia médica sobre los riesgos del uso de pirotecnia, en la provincia de Veraguas se registró el primer accidente grave relacionado con estos artefactos en lo que va del año 2025. El hecho involucró a un niño de 10 años, quien perdió parte de dos dedos de una de sus manos tras manipular juegos pirotécnicos.

Este incidente ha llevado a las autoridades a reforzar el llamado a padres y tutores para que extremen la vigilancia y eviten que los menores tengan acceso a este tipo de productos. Los organismos de emergencia recuerdan que los niños no deben manipular pirotecnia, debido al alto riesgo de quemaduras, amputaciones y otras lesiones graves.

Aunque este es el primer caso grave registrado en 2025 en Veraguas, las estadísticas reflejan que el problema persiste. En 2024 también se reportó un accidente de gravedad similar, en el que otro menor perdió parte de una mano como consecuencia del uso de pirotecnia.

Además, las autoridades sanitarias instan a la población a mantener medidas de seguridad en los hogares, especialmente en las cocinas, ya que las quemaduras continúan siendo una de las principales causas de accidentes que afectan a menores de edad.

Las instituciones reiteran la importancia de la prevención y del control responsable por parte de los adultos, con el fin de evitar tragedias que pueden dejar secuelas permanentes en los niños.

Con información de Ney Abdiel Castillo