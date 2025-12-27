Navidad tras las rejas: los arrestos de celebridades que marcaron las fiestas

A lo largo de los años, las fiestas navideñas han coincidido con arrestos, procesos judiciales y condenas que sorprendieron al público y dejaron en evidencia el lado más oscuro de la fama. Violencia, consumo de alcohol y drogas, evasión fiscal y delitos graves forman parte de una lista de episodios que transformaron la Navidad en un periodo marcado por comisarías, tribunales y sentencias.

Uno de los casos más recordados ocurrió el 25 de diciembre de 2009, cuando Charlie Sheen fue arrestado en Aspen, Colorado. El actor de Two and a Half Men enfrentó cargos por agresión, amenazas y daños criminales. Tras pasar ocho horas detenido y pagar una fianza de 8.500 dólares, llegó a un acuerdo judicial que incluyó 30 días en un centro de rehabilitación, 30 días de libertad condicional y 36 horas de control de ira.

El escándalo se amplió cuando su entonces esposa, Brooke Mueller, fue arrestada el 2 de diciembre de 2011 en la misma ciudad por sospecha de agresión y posesión de cocaína. Obtuvo la libertad tras pagar una fianza de 11.000 dólares y posteriormente se declaró culpable por posesión, continuando bajo tratamiento ambulatorio.

La violencia también marcó la Navidad de Kate Major, madrastra de Lindsay Lohan, quien pasó las fiestas de 2018 en prisión tras agredir al conductor de un autobús. Al declararse culpable de alteración del orden público, cinco cargos adicionales fueron retirados. Major pagó una multa de 500 dólares y las costas judiciales correspondientes.

Otro episodio ocurrió el 23 de diciembre de 2017, cuando Luann de Lesseps fue arrestada en Palm Beach, Florida, por presunta agresión a un agente, resistencia a la autoridad y amenazas. Tras aceptar tres cargos, recibió un año de libertad condicional, la obligación de cumplir 50 horas de trabajo comunitario, asistir dos veces por semana a reuniones de Alcohólicos Anónimos y completar un programa para víctimas.

En diciembre de 2019, Drita D’Avanzo y su esposo Lee fueron arrestados en Staten Island luego de que la policía encontrara dos armas de fuego, pastillas de hidrocodona y Xanax, además de marihuana. Ambos enfrentaron 10 cargos, incluidos posesión ilegal de armas y sustancias controladas. Ese mismo mes, el 5 de diciembre, Richard Grieco fue detenido en el aeropuerto de Dallas/Fort Worth por intoxicación pública, lo que le impidió abordar su vuelo. Fue liberado y pudo viajar al día siguiente.

El consumo de alcohol también protagonizó varios arrestos navideños. Mischa Barton fue detenida la noche del 28 de diciembre de 2007, a los 21 años, por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de sustancias controladas. Evitó la condena por marihuana tras declararse culpable de conducción ebria y fue sentenciada a tres años de libertad condicional, un curso educativo sobre alcohol y una multa cercana a 2.000 dólares.

En 2018, el actor Jesse Luken, conocido por Glee, sufrió un accidente el 25 de diciembre al perder el control de su vehículo; no superó la prueba de sobriedad y fue arrestado, aunque posteriormente quedó en libertad bajo fianza. A esta lista se suma Amanda Detmer, actriz de Empire, arrestada el 8 de diciembre de 2019 tras chocar contra un poste y abandonar la escena; fue imputada por conducir bajo influencia, daño a la propiedad y fuga, y liberada esa misma noche.

No todos los escándalos estuvieron relacionados con violencia o drogas. El 17 de diciembre de 2015, la modelo Bar Refaeli fue detenida en Israel junto a su madre por evasión fiscal. Ambas obtuvieron la libertad tras pagar una fianza de 193.000 dólares, pero la justicia rechazó su apelación y Refaeli debió pagar millones de shekels en impuestos atrasados correspondientes a 2009 y 2010.

El caso más grave fue el de Bill Cosby, arrestado el 30 de diciembre de 2015 por agresión sexual y suministro indebido de drogas. En septiembre de 2018, fue condenado a entre tres y diez años de prisión, sentencia que quedó firme en enero de 2019 tras la apelación rechazada por un tribunal de Pensilvania.

Estos episodios evidencian que, incluso en Navidad, la fama no protege de la justicia y que las celebridades también enfrentan las consecuencias legales de sus actos, aun cuando el mundo celebra las fiestas.