José Ramón Icaza: 'Así como en 1964, hoy los jóvenes tienen un rol protagónico para el futuro del Canal'

En el marco de los actos de conmemoración de los hechos del 9 de enero de 1964, el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), José Ramón Icaza, destacó la importancia de la memoria histórica y el rol protagónico que deben asumir los jóvenes en el futuro del país y del Canal de Panamá.

Durante su intervención, Icaza informó que la ACP trabaja en un ambicioso plan estratégico a 10 años, el cual contempla 38 iniciativas, entre las que sobresale el fortalecimiento del capital humano canalero. Según explicó, el talento, el conocimiento y la formación de los panameños son pilares fundamentales para garantizar la competitividad y sostenibilidad del Canal.

“El futuro del Canal de Panamá está en los estudiantes y en los jóvenes. Así como en 1964 fueron los estudiantes quienes abrieron el camino al Panamá soberano de hoy, ahora les corresponde a las nuevas generaciones asumir un rol protagónico para mantener un Canal seguro, eficiente, rentable y al servicio del mundo”, expresó el ministro.

Avances en la seguridad hídrica del Canal

Al referirse al plan de seguridad hídrica, Icaza detalló que durante el año 2025 se logró la instalación de nueve plataformas participativas, como parte del proceso de reasentamiento vinculado al proyecto de la ORI. Estas plataformas han permitido avanzar en seis de siete ciclos de reuniones, siguiendo los estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Indicó que en el mes de enero se realizará el último ciclo de reuniones comunitarias, paso previo a los encuentros directos con las familias involucradas, lo que permitirá avanzar de manera responsable y participativa en este proyecto estratégico para el Canal.

Refuerzo de la historia del 9 de enero en las escuelas

Sobre la necesidad de reforzar la enseñanza de estos hechos históricos, el ministro confirmó que, por instrucción del presidente de la República, se impulsó la reinstalación de la cátedra de Relaciones entre Panamá y Estados Unidos en el sistema educativo.

“Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Es fundamental que nuestros estudiantes conozcan el pasado, comprendan la relación bilateral con Estados Unidos y valoren los sacrificios que permitieron consolidar nuestra soberanía”, subrayó Icaza.

El ministro concluyó señalando que recordar el 9 de enero de 1964 no solo es un acto de memoria, sino un compromiso permanente con la soberanía nacional, la educación y el futuro del Canal de Panamá.