Irregularidades en fondos de descentralización: Aún queda por revisar el 30% de los expedientes

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha completado el 70% de la revisión de expedientes de fondos entregados durante la administración anterior. Su directora, Roxana Méndez, afirmó que la entidad está cumpliendo con su deber de fiscalizar aquellos recursos que no pertenecían a los programas regulares cuando se creó la institución.

"Cumplimos con nuestra parte, que es hacer de conocimiento del Ministerio Público aquellos que no tengan el sustento de la totalidad del dinero que recibieron", señaló Méndez. Es el Ministerio Público el que solicita una auditoría a la Contraloría para que defina si el dinero fue bien sustentado o no.

La revisión ha resultado en más de 200 denuncias presentadas ante las autoridades, mientras que más de 80 informes han sido satisfactorios, demostrando que cada centavo otorgado fue justificado. La directora aseguró que la investigación continúa y que el Ministerio Público está actuando de acuerdo a los hallazgos de la Contraloría.

En julio pasado, la Contraloría General de la República entregó al MP varios informes de auditoría que revelaron irregularidades en juntas comunales en el interior del país.

La acción forma parte del plan nacional de fiscalización a las juntas comunales, el cual es elaborado por la Dirección Nacional de Auditoría General.

La cifra acumulada de afectaciones económicas detectadas rondaba los 14 millones de dólares; sin embargo, las proyecciones preliminares indican que el monto total podría llegar hasta los 43 millones de dólares a medida que avance el proceso.

En total, son 72 juntas comunales en todo el país a las que se realiza una auditoría integral en cumplimiento del mandato constitucional de vigilar y fiscalizar el uso de los recursos públicos.

En su momento, Anel Flores, contralor de la República, aseguró que estas auditorías se ejecutan con objetividad, rigor técnico y sin excepciones, reafirmando así el compromiso institucional con la transparencia y rendición de cuentas.

Se estima que, entre 2021 y 2024, se transfirieron unos $320 millones a través de esta estructura paralela, con la supuesta intención de financiar proyectos de infraestructura, salud y educación.

Hasta el momento, varios exrepresentantes y extesoreros han sido detenidos.

