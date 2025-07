Contralor Anel Flores rechaza vinculación al ‘matraqueo’ en la Asamblea Nacional

Ciudad de Panamá, Panamá/El contralor de la República, Anel “Bolo” Flores, rechazó los señalamientos en su contra por la supuesta vinculación a personas de alto perfil que estarían detrás del “matraqueo” en la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio.

“Tienen derecho a decir lo que les da la gana… Ellos tienen una vaina que se llama inmunidad parlamentaria”, recalcó.

Flores indicó que a él todos los diputados y representantes de corregimiento lo llaman y les contesta a todos.

Sostuvo que tiene varios “dosieres” y “currículos” que le entregaron los “diputados que hablan mal” de él actualmente, pidiendo nombramientos para esposas, sobrinas y sobrinos. “No hay ningún problema, yo voy a divulgarlo”. “Lo que no parece correcto es que estén tratando de insinuar cosas que no son ciertas. Eso es una calumnia. No tengo ningún problema con ningún diputado”.

El contralor dijo que ha sido respetuoso del tema, pero tiene informaciones de lo que sí sucedió.

Incluso, habló de un supuesto empresario que aparentemente “donó” a diputados de Vamos y de Cambio Democrático. “Me dijeron por ahí, ellos dicen lo mismo, a mí me dijeron también”.

El lunes 1 de julio, la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional comenzó con cinco horas de atraso por lo que algunos denominaron “matraqueo” político.

Durante la jornada hubo un momento en que la diputada de Realizando Metas, postulada a dirigir el Legislativo, Shirley Castañedas, abandonó la Asamblea y fue a la Presidencia de la República.

Luego de la votación, el diputado Jorge Herrera se alzó como presidente de la Asamblea Nacional con 37 votos a favor, gracias a una coalición de oposición.

Con información de Kayra Saldaña