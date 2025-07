Asamblea Nacional: segunda sesión en jornada accidentada; conformación de comisiones, el talón de Aquiles.

Ciudad de Panamá, Panamá/La segunda sesión del segundo período legislativo no empezó con buen pie, siendo la conformación de las 15 comisiones de trabajo el talón de Aquiles de la discusión.

La sesión arrancó a las 10:00 a.m., con la presencia de 38 diputados, pero aún no se había aprobado el orden del día cuando el diputado de la bancada de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, solicitó que no se detuviera la discusión de la agenda legislativa por la conformación de las comisiones.

Previamente, el diputado del Partido Popular, Eliécer Castrellón, había manifestado que la junta directiva de la Asamblea convocaría a los jefes de bancada a una reunión ampliada el próximo lunes para acordar los temas de la agenda del pleno legislativo.

Sin embargo, el diputado Camacho insistía en que no se podía detener la sesión por la conformación de las comisiones y que su voto era en rechazo del orden del día.

Varios minutos transcurrieron entre dimes y diretes protagonizados por el diputado Camacho y miembros de las bancadas de Vamos y del Movimiento Otro Camino. “Camacho, deje de ganar gracia, eso no está en el reglamento”, le espetó la diputada de Vamos, Janine Prado.

Mientras esto ocurría, diputados y jefes de bancada se reunían en el estrado con Castrellón y los abogados del pleno.

Luego de un receso, y tras establecer que el pleno podía continuar con el debate de los proyectos en agenda sin que la falta de conformación de las comisiones estancara las discusiones, se reanudó el período de Incidencias de la Asamblea.

“Les pido algo, señores diputados. Esta nueva Asamblea está iniciando, y yo, como segundo vicepresidente, también por primera vez. No somos perfectos; sin embargo, creo que tenemos un país que requiere orden, sobre todo en este pleno”, expresó el diputado Castrellón, quien dirigía la sesión.

Tras culminar el periodo de incidencias y después de la presentación de varios anteproyectos de ley, el diputado Castrellón decretó un receso hasta el lunes a las 3:00 p.m.