Perú extiende plazo para formalizar la minería artesanal tras protestas

Como parte de la ley, las autoridades anunciaron un censo de mineros artesanales en el segundo semestre de 2026.

Lima, Perú/El gobierno de Perú amplió este viernes por un año el plazo para la formalización de miles de mineros artesanales tras ceder a las protestas del sector, según una ley publicada en la Gaceta Oficial.

La norma, promulgada por el presidente interino José Jerí, "extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que los mineros se inscriban en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)".

El Congreso, controlado por partidos de derecha, había aprobado el pasado 17 el nuevo plazo en medio del asedio de miles de mineros que cercaron en noviembre y diciembre el recinto legislativo reclamando una prórroga de la inscripción que vencía a fines de este año.

La ley se promulgó cuando faltan menos de cuatro meses para las elecciones generales del 12 de abril, donde varios candidatos prometen medidas a favor de la minería artesanal.

En Perú -segundo productor latinoamericano de oro y el tercer proveedor mundial de cobre- coexisten tres modalidades de minería: formal, regulada por la ley, la informal en proceso de legalización y la ilegal, que afecta el medioambiente y financia el crimen organizado.

Al menos unas 300.000 personas viven de la minería no formal en Perú, según estimaciones de la fiscalía ambiental.

El Reinfo se estableció en 2016 para combatir la minería ilegal, pero en la práctica no ha funcionado porque apenas una minoría de trabajadores mineros se ha inscrito.

Los llamados informales alegan que el Estado fijó normas imposibles de cumplir para los pequeños productores y que favorecen a las grandes firmas.

La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que reúne a las mayores mineras del país, se opuso a la ampliación del plazo.