Jorge Montenegro Vallarino, representante de David, se entrega por investigación de presunto peculado

Chiriquí/El representante de corregimiento de David cabecera, Jorge Montenegro Vallarino, se entregó la tarde de este martes a las autoridades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el distrito de David, provincia de Chiriquí, en el marco de una investigación que se le sigue por el delito de peculado relacionado con el manejo de fondos de la descentralización.

Tras su entrega, Montenegro Vallarino fue trasladado al Minsa-Capsi de Los Algarrobos, donde se le practicó una revisión médica como parte del procedimiento correspondiente, para luego quedar a órdenes de la Policía Nacional y de la DIJ.

Actualmente, el funcionario permanece detenido en una de las celdas de la subestación de Policía de Los Algarrobos, a la espera de ser puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que adelanta las investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos asignados a las juntas locales del distrito de David durante la administración pasada.

De acuerdo con la información disponible, en horas de la tarde del lunes, los abogados defensores de Montenegro Vallarino habían presentado ante el Órgano Judicial de David un recurso de habeas corpus preventivo, con el objetivo de evitar una orden de aprehensión en su contra. No obstante, los magistrados del tribunal en Chiriquí se declararon inhibidos de conocer el caso y remitieron el expediente a la Corte Suprema de Justicia, donde el recurso se encuentra en proceso de evaluación.

El caso forma parte de las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales por presuntas irregularidades en la administración de fondos de la descentralización, destinados a las juntas locales del distrito de David.

Con información de Demetrio Ábrego