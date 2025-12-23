Accidente en Alto Boquete eleva a 55 las muertes por hechos viales en Chiriquí

De acuerdo con información preliminar, el conductor de otro vehículo intentó cruzar la vía hacia Boquete , momento en el que fue impactado por la motocicleta , provocando el fatal desenlace.

Boquete, Chiriquí/La provincia de Chiriquí registró su víctima número 55 por accidentes de tránsito en lo que va del año, tras una colisión ocurrida en el sector de Alto Boquete, en la vía que conduce a este distrito turístico.

El hecho dejó como resultado el fallecimiento del conductor de una motocicleta, mientras que un acompañante que también viajaba en el vehículo fue trasladado al Hospital Regional del distrito de David, donde recibió atención médica.

De acuerdo con información preliminar, el conductor de otro vehículo intentó cruzar la vía hacia Boquete, momento en el que fue impactado por la motocicleta, provocando el fatal desenlace.

Con esta muerte, la cifra de víctimas por hechos de tránsito en la provincia supera en una persona el total registrado el año pasado, cuando se contabilizaron 54 fallecimientos.

Ante este panorama, las autoridades de Operaciones del Tránsito reiteraron el llamado a los conductores, especialmente durante las últimas semanas del año, a reducir la velocidad, respetar las normas de tránsito y mantener una conducción responsable. Asimismo, exhortaron a los peatones a extremar sus medidas de seguridad al desplazarse por las vías.

Según datos oficiales, más del 50 % de los accidentes de tránsito en Chiriquí corresponden a atropellos, una situación que, junto con el exceso de velocidad, continúa siendo uno de los principales factores que incrementan el riesgo de muertes en las carreteras de la provincia.

Con información de Demetrio Ábrego.