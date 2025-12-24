Kast discute con Ecuador medidas para frenar el narco y la migración irregular

Kast es afín al gobierno ecuatoriano con el que comparte el proyecto de combatir con mano dura el tráfico de drogas y el crimen organizado.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dialogó el martes en Quito con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, sobre el interés bilateral de enfrentar al narcotráfico y la migración irregular principalmente de venezolanos.

El ultraconservador chileno, vencedor del balotaje del 14 de diciembre, es afín al gobierno ecuatoriano con el que comparte el proyecto de combatir con mano dura el tráfico de drogas y el crimen organizado.

A su arribo, Kast, de 59 años, dijo que llegó para conversar sobre migración irregular, terrorismo y narcotráfico.

La conversación con Noboa fue "muy buena porque tenemos temas en común, de superación de pobreza, de enfrentar el crimen organizado, la inmigración irregular, cómo hacemos (para) que nuestros países vuelvan a crecer unidos", expresó a la AFP a su salida de la sede presidencial.

Dos días después de ser elegido, el presidente electo se reunió en Buenos Aires con el gobernante de Argentina, el ultraliberal Javier Milei.

"Lo que buscamos es coordinarnos, es trabajar en conjunto para enfrentar estos flagelos", señaló a su llegada Kast, quien sucederá al izquierdista Gabriel Boric.

Refiriéndose a los cerca de 300.000 migrantes irregulares en Chile, la mayoría venezolanos, Kast propone coordinar con otros líderes de la región la creación de "un corredor humanitario de devolución" a sus países de origen.

"Es muy importante que nosotros, entre todos, veamos cómo solucionar el problema que hoy día genera una nación como Venezuela, bajo una dictadura, que ha provocado que más de ocho millones de personas salgan de su patria y vayan a distintos países", manifestó el presidente electo en una rueda de prensa posterior.

Añadió que "el continente tiene que, de alguna manera, reaccionar a esta situación".

En Ecuador viven unos 440.000 venezolanos, de los cuales un 60% está de forma irregular, de acuerdo con la ONU.

Kast, quien indicó que "no reconozco a una dictadura" en Venezuela, secunda a Noboa en la prioridad de reforzar la seguridad, cuando Ecuador sufre picos históricos de violencia.

Por los puertos de Guayaquil y Manta (suroeste) circula un 70% de la producción mundial de cocaína dominada por sus vecinos Colombia y Perú.

La balanza comercial con Chile es favorable para Ecuador, con 1.435 millones de dólares el año pasado, según el Banco Central local.