Conades afina detalles para el Encuentro Juvenil que se realizará en Chitré

Las autoridades evaluaron las condiciones de infraestructura y los requerimientos necesarios para garantizar el adecuado suministro de agua potable.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Antonio Tercero González, realizó una visita al Colegio José Daniel Crespo, junto al director del plantel y el padre del Encuentro Juvenil de Renovación, Raúl De León, con el objetivo de analizar las alternativas que se implementarán durante la realización de este evento, previsto en el gimnasio del centro educativo, en la ciudad de Chitré.

Durante el recorrido, las autoridades evaluaron las condiciones de infraestructura y los requerimientos necesarios para garantizar el adecuado suministro de agua potable y el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios, ante la alta afluencia de jóvenes que participarán en el encuentro.

“Hemos hecho una evaluación técnica para suplir de agua potable a través de tanques de reserva, de manera que los jóvenes puedan abastecerse de agua. Además, estamos impulsando un esquema de sostenibilidad con el uso de vasos reutilizables, para garantizar un acceso seguro al agua potable”, indicó González.

🔗Puedes leer: Caso Conades: Aprehenden a una mujer vinculada a peculado por más de $300 mil

El funcionario añadió que también se contempla reforzar la capacidad de almacenamiento del plantel, especialmente para asegurar el abastecimiento de agua en los baños, a fin de mantener condiciones adecuadas de higiene durante el desarrollo de la actividad.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de un plan preventivo que busca asegurar el bienestar de los participantes y promover prácticas sostenibles durante el evento juvenil que se realizará en el Colegio José Daniel Crespo.

Con información de Eduardo Vega