Caso Conades: Aprehenden a una mujer vinculada a peculado por más de $300 mil

Una mujer fue aprehendida por la Fiscalía Anticorrupción tras el desarrollo de diligencias de allanamientos relacionadas con la investigación por el caso Conades, del programa Sanidad Básica "Cero Letrinas".

La diligencia se realizó en coordinación con la Dirección de Investigación Policial (DIJ), en una residencia ubicada en el área de Brisas del Golf.

El objetivo de esta diligencia era ubicar indicios relacionados con la investigación por el delito de peculado agravado.

La ciudadana aprehendida figuraba como representante legal de una empresa en el periodo 2014-2019, responsable de un contrato de obra civil suscrito con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), donde se malversaron dineros que debían ser utilizados para la construcción de 470 unidades sanitarias, en el corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce, ya que la empresa a la cual representó no ejecutó la totalidad de la obra para fines de asistencia social, causando una lesión de $309,532.71 en perjuicio del Estado.

La investigación mantiene imputadas a 13 personas por el delito de peculado agravado.

