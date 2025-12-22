Pronostican disminución de lluvias para Navidad, pero el Caribe seguirá con aguaceros aislados

Para el 24 de diciembre , se espera una pausa en las lluvias, con la posibilidad de precipitaciones breves y aisladas después del mediodía. En tanto, el 25 de diciembre se perfila como un día mayormente despejado .

Ciudad de Panamá, Panamá/Aunque diciembre ha sido un mes inusualmente lluvioso en gran parte del país, los pronósticos meteorológicos indican que las condiciones comenzarán a mejorar de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con una reducción progresiva de las lluvias, especialmente en la vertiente del Pacífico.

La ingeniera Alcely Lau, directora de Climatología del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), explicó que este mes se ha registrado un excedente de lluvias de hasta un 20 % en algunas regiones, producto del retraso en la transición entre la temporada lluviosa y la seca.

“Ya hemos notado una disminución tanto en la frecuencia como en la intensidad de las lluvias, lo que indica que la transición hacia la temporada seca está ocurriendo prácticamente en todo el país”, señaló Lau. Provincias tradicionalmente más secas como Herrera y Los Santos ya están finalizando este período de transición.

No obstante, la especialista recordó que Panamá cuenta con regiones climáticas diferenciadas, y que la vertiente del Caribe —que incluye Bocas del Toro, norte de Veraguas y Coclé, Colón y Guna Yala— mantiene lluvias durante todo el año, siendo diciembre uno de los meses más lluviosos debido a la influencia de frentes fríos provenientes del norte.

Pronóstico para Navidad y Año Nuevo

Según el Imhpa, el 23 de diciembre podrían registrarse aguaceros aislados en horas de la tarde. Para el 24 de diciembre, se espera una pausa en las lluvias, con la posibilidad de precipitaciones breves y aisladas después del mediodía. En tanto, el 25 de diciembre se perfila como un día mayormente despejado.

“Si se presentan lluvias, serían de corta duración. Quienes planeen visitar playas o balnearios tendrán mejores condiciones entre la mañana y las primeras horas de la tarde”, indicó Lau.

Entrada de la temporada seca

El pronóstico se mantiene en cuanto a una temporada seca más intensa de lo habitual. Se prevé que entre el 5 y el 15 de enero ocurran los últimos eventos lluviosos, y que a partir de la segunda quincena de enero el país experimente condiciones propias de la estación seca. Febrero, marzo y abril se proyectan como meses secos, aunque con temperaturas más elevadas.

Fenómeno de El Niño

Respecto al fenómeno de El Niño, la directora de Climatología aclaró que actualmente predominan condiciones neutrales, sin presencia activa de El Niño ni La Niña. Las probabilidades de desarrollo de El Niño se estiman por debajo del 30 %, con una posible mayor incidencia hacia el segundo semestre de 2026.

Finalmente, Lau explicó que los retrasos en la transición de las estaciones forman parte de la variabilidad climática, y aunque se han repetido en años recientes, no se puede afirmar que será una condición permanente.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los informes oficiales, especialmente en las regiones del Caribe y zonas vulnerables, vigilando el nivel de los ríos durante estas festividades de fin de año.