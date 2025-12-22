Clima en Panamá: Se esperan altos índices de radiación y fuertes vientos en el Caribe

Se mantiene un aviso de vigilancia por intensificación de los vientos y oleajes en el Caribe, que estará vigente hasta las 11:59 p.m. de este lunes.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) reportó para este lunes 22 de diciembre condiciones contrastantes entre el Caribe y el Pacífico, con presencia de lluvias matutinas, chaparrones vespertinos y episodios esporádicos hacia la noche, además de altos índices de radiación UV y vientos con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en zonas marítimas y montañosas.

También se mantiene un aviso de vigilancia por intensificación de los vientos y oleajes en el Caribe, que estará vigente hasta las 11:59 p.m. de este lunes.

En el Caribe, durante la mañana se prevén lluvias intermitentes desde zonas marítimas hacia las costas y tierra firme. En horas de la tarde, el pronóstico indica chaparrones en puntos muy específicos y de corta duración en Colón y áreas montañosas. Hacia la noche, el Imhpa advierte que son probables nuevos episodios de lluvias esporádicas hacia las costas.

En el Pacífico, el informe destaca que durante la mañana habrá algunas lluvias ocasionales hacia Panamá Oeste, Panamá Norte y Este, así como el norte de Coclé, mientras que el resto del país registrará condiciones ventosas, secas y calurosas. Para la tarde, se prevén aguaceros aislados en puntos específicos y en sectores de la cordillera Central, y en el resto del país se espera cielo parcialmente nublado a despejado. Por la noche, no se esperan condiciones significativas sobre el país.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre 30°C y 33°C en el Pacífico, de 28°C a 30°C en el Caribe, y entre 22°C y 25°C en la cordillera Central.

El viento, según el Imhpa, será variable del norte, este-noreste y noreste, con velocidades sostenidas entre 15 y 35 km/h, y ráfagas que podrían superar los 40 km/h en zonas marítimas y montañosas.

Sobre las condiciones marítimas, el litoral del Caribe presentará olas de 1.5 a 2.0 metros con periodos de 8 segundos, bajo condiciones de precaución por vientos y oleajes. En el Pacífico, las olas estarán entre 0.5 y 1.0 metro, con periodos de 10 a 13 segundos.

El país también permanecerá bajo índices máximos de radiación UV-B catalogados entre altos y muy altos (06 a 10), lo que requiere medidas de protección solar.

