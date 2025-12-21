Jóvenes de Pocrí dan vida al nacimiento del Niño Jesús en drama navideño

La obra se presentará el viernes 26 de diciembre, a partir de las 7:00 p.m ., a un costado del Santuario Virgen del Carmen, en Pocrí.

En el corregimiento de Pocrí, en el distrito de Aguadulce, la fe cobra vida a través de un grupo de jóvenes que, desde hace dos años, se ha unido para representar el nacimiento del Niño Jesús mediante un drama teatral.

Este año, la iniciativa crece con la incorporación de nuevos niños, lo que refuerza el mensaje de esperanza y continuidad de esta tradición. Tras meses de preparación, ensayos y dedicación, jóvenes y padres de familia se declaran listos para ofrecer a la comunidad un espacio de reflexión y alegría a través de una puesta en escena cargada de simbolismo.

Byron Molina, fundador de la iniciativa, contó que los jóvenes tienen dos meses practicando con el objetivo de fortalecer la identidad social y cultural del distrito.

José Espinoza, de la Comisión Religiosa, manifestó que la actividad está fundamentada en la biblia donde se cuenta la historia del nacimiento de Jesús.

Quienes interpretan a los personajes han logrado comprender y transmitir la travesía de José y María: el cansancio del camino, la incertidumbre y la búsqueda incansable de una posada. Cada escena del drama en vivo revive la primera Navidad y comunica un mensaje de amor, humildad y unión.

Carlos Saavedra, quien encarnará a José, resaltó la importancia de su papel en la historia, ya que es quien acompaña a María en toda la travesía. Además, invitó a los jóvenes a que se unan a este grupo para que cada vez sea más grande.

La obra se presentará el viernes 26 de diciembre, a partir de las 7:00 p.m., a un costado del Santuario Virgen del Carmen, en Pocrí. Se trata de un drama de fe que une generaciones y resalta el mensaje de esperanza y sencillez que envuelve la Navidad.

Información de Nathali Reyes