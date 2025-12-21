Músicos transforman la Plaza de la Catedral en un punto de encuentro cultural

Las melodías envuelven cada rincón de este emblemático espacio y transforman el ambiente en un lugar más acogedor, donde la música se convierte en un punto de encuentro cultural para quienes recorren el Casco Antiguo.

Poco a poco, los músicos se apoderan de los espacios del Casco Antiguo con sus notas. Cada fin de semana, la Plaza de la Catedral se convierte en escenario para artistas de calle que comparten su talento con nacionales y turistas, quienes no dudan en compensar el agradable momento musical.

En este punto del Casco Antiguo se encuentra Leonides Duany, un músico cubano que desde hace algún tiempo reside en Panamá. Mientras hace lo que le apasiona, logra generar ingresos para su sustento diario. Duany asegura que siente una conexión especial con el público de la plaza, una señal clara de que su música logra llegar a quienes lo escuchan.

Duany agradeció que siempre las personas cooperan y eso le alcanza para comprar alimentos.

Ese mismo público también disfruta del talento panameño de Jian Carlos Barría, quien cada tarde de fin de semana deleita a visitantes y residentes con sus interpretaciones en la Plaza de la Catedral.

Barría aseguró que esto es algo que le inspira. Añadió que le inspira ver a la gente disfrutarlo y que les gusta.

Los turistas que llegan de distintas partes del mundo dijeron que la música crea un ambiente agradable, una dosis de arte para el alma. Mientras que los panameños apoyaron la iniciativa considerando que es un producto que muestran los nacionales a extranjeros.

Información de Elizabeth González