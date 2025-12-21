Alcaldesa de Arraiján niega haber recibido fondos poselectorales pese a figurar en lista de la Contraloría

A través de un comunicado público, la Alcaldía de Arraiján aseguró que “no hemos recibido un solo centavo del fondo poselectoral, ni tampoco de descentralización paralela”, por lo que, según la administración, no existe informe que rendir sobre esos recursos.

Arraiján, Panamá Oeste/La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, negó haber recibido fondos poselectorales o recursos de descentralización paralela, luego de que la Contraloría General de la República incluyera a su administración en la lista de autoridades que no han entregado informes sobre el uso de estos dineros.

A través de un comunicado público, la Alcaldía de Arraiján aseguró que “no hemos recibido un solo centavo del fondo poselectoral, ni tampoco de descentralización paralela”, por lo que, según la administración, no existe informe que rendir sobre esos recursos.

En el documento, dirigido a la ciudadanía del distrito, se señala que ni la alcaldesa ni la administración distrital han recibido ni se les ha transferido fondos de naturaleza poselectoral, y se aclara que la situación responde a la ausencia de desembolsos, no a una falta de transparencia.

La Alcaldía sostuvo que, en el momento en que dichos recursos lleguen a recibirse, se procederá “de inmediato a la emisión de los informes correspondientes y a la rendición de cuentas pública y detallada”, tal como, afirma, ha sido la práctica de la actual gestión.

El pronunciamiento surge tras una nota de prensa de la Contraloría, que expuso un listado de autoridades que no han presentado informes sobre el uso de fondos poselectorales, lo que generó cuestionamientos públicos y confusión entre la ciudadanía.

En ese contexto, la administración de Arraiján hizo un llamado a no dejarse llevar por versiones malintencionadas, y recalcó que “la verdad y la transparencia son el único camino para servir a Arraiján”.

La Alcaldía indicó además que cualquier duda será atendida a través de los canales oficiales del distrito, reiterando su compromiso con la rendición de cuentas y la claridad en el manejo de los recursos públicos.