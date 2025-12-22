Asalto en residencia de David termina con un muerto y varios heridos

David, Chiriquí/El Ministerio Público y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones tras un homicidio registrado la madrugada de este lunes 22 de diciembre en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

Un ciudadano que se encontraba junto a su pareja y otra mujer dentro de su vivienda fue asaltado por dos individuos que llegaron al lugar.

Dentro de la vivienda se registró un intercambio de disparos que dejó al propietario de la casa muerto y a uno de los asaltantes herido que está en el hospital bajo vigilancia policial.

Puedes leer: Tragedia en Jaqué: Una adulta mayor murió tras recibir una brutal golpiza en un asalto

Se está ahora tras la pista de una mujer y otro hombre que salieron de este lugar; la pareja del hombre fallecido también resultó con heridas de armas de fuego y se mantiene también bajo cuidados médicos en el hospital.

Se esperan mayores detalles por parte de las autoridades.

Con información de Demetrio Ábrego