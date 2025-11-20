Caso Conades: Aprehenden a exasesora por presunto peculado en proyectos inconclusos de unidades sanitarias

La denuncia señala el incumplimiento del contrato para la construcción de 869 unidades sanitarias en el corregimiento de Soná, provincia de Veraguas.

En horas de la mañana se llevó a cabo la aprehensión de una exasesora del Conades en un apartamento ubicado en Calle 50, en el corregimiento de Bella Vista.

La Sección Tercera de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Anticorrupción, junto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, allanó la propiedad de la exfuncionaria del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) en búsqueda de indicios relevantes para la investigación.

A la mujer —que ejerció entre 2016 y 2019— se le vincula al delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio de esta entidad, causando una lesión al Estado por $534,741.51.

Estas diligencias surgen a partir de una denuncia presentada en octubre de 2021 por representantes legales de Conades y de su Unidad Coordinadora y Ejecutora del Programa (UCEP) del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La denuncia señala el incumplimiento del contrato para la construcción de 869 unidades sanitarias en el corregimiento de Soná, provincia de Veraguas.

El informe detalla que 121 unidades sanitarias fueron iniciadas, pero no culminadas por el contratista, lo que ha provocado su deterioro.

Además, se resalta que la empresa contratista incumplió los plazos de ejecución sin justificación, y que la ahora aprehendida tenía la responsabilidad de supervisar el fiel cumplimiento del contrato.

La exfuncionaria será presentada ante un juez de garantías para la legalización de la aprehensión, formulación de imputación de cargos y la imposición de la medida cautelar correspondiente.