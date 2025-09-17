Ley antinepotismo: Diputado Gaitán propone castigar hasta con 5 años de prisión a funcionarios que nombren a familiares

Con miras a mejorar la imagen de las entidades estatales y acabar con la corrupción, el diputado Eduardo Gaitán de la bancada Vamos explicó en TVN Noticias que presentó un anteproyecto de ley que busca por primera vez penalizar la práctica del nepotismo en Panamá, que es cuando un servidor público nombra a un familiar cercano basándose en su posición.

Según Gaitán, esta medida es necesaria porque actualmente el nepotismo solo acarrea sanciones administrativas, las cuales considera insuficientes. Puso como ejemplo las multas de $100 o $200 que un servidor público podría pagar, lo que le permite continuar en su puesto sin mayores consecuencias.

El proyecto de ley propone que tanto la persona que nombra a un familiar como el familiar que acepta el nombramiento sean castigados. Específicamente, el servidor público que nombra, contrata o influye en el nombramiento de un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, podría enfrentar una pena de 1 a 5 años de prisión.

Además, la persona que es nombrada por ser familiar también podría ser sancionada con 1 a 3 años de cárcel. Se espera que esto actúe como una medida disuasoria para que las personas no incurran en esta práctica.

El diputado Gaitán se muestra optimista sobre el posible apoyo de sus compañeros en la Asamblea. Considera que es una iniciativa que busca fortalecer las instituciones y recuperar la credibilidad del servicio público, la cual, asegura, se ve afectada por el nepotismo y la corrupción.

Afirmó que el nepotismo debilita la confianza de los inversionistas internacionales, afectando la economía del país, y que es esencial que las instituciones encargadas de supervisar el orden se vean libres de estas prácticas.

El diputado Gaitán señaló que el nepotismo está directamente relacionado con la práctica del clientelismo y la falta de mérito en el servicio público. Sostuvo que cuando las personas son nombradas por su apellido o por sus lazos familiares, se crea una cultura donde no se valora la preparación profesional, el esfuerzo ni la competencia.

Señaló que esto envía un mensaje equivocado a los jóvenes que se preparan para el mundo laboral, haciéndoles sentir que no importa el mérito, sino la familia a la que pertenecen. Para combatir esta cultura, mencionó que su colega, el diputado Roberto Zúñiga, impulsa una ley para la carrera administrativa, que busca que los funcionarios sean seleccionados por méritos a través de concursos.

El anteproyecto de ley ya fue presentado en la Asamblea y ahora se encuentra a la espera de ser prohijado por la Comisión de Gobierno. Gaitán llamó a la ciudadanía a estar atenta a la discusión y a pedir a sus diputados de circuito que apoyen esta iniciativa.

El objetivo, según el diputado, es que la ley sea robusta y que sirva para transparentar el servicio público, cuidar los recursos del Estado y terminar con una práctica que ha deteriorado la credibilidad de las instituciones panameñas