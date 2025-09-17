Blindaje portuario: Panamá diseña política nacional y prepara informe para Mulino

En las últimas semanas, los operativos han destapado cómo los contenedores siguen siendo la vía más utilizada por el crimen organizado para sacar cargamentos de drogas millonarios hacia Europa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El reciente decomiso de 1,223 paquetes de droga en un contenedor en la terminal de PSA Rodman, con destino a Dinamarca y transbordo en Bélgica, volvió a desnudar la vulnerabilidad de los puertos panameños frente al crimen organizado.

El hallazgo, que confirma a Panamá como punto neurálgico del trasiego internacional de drogas, impulsó al Gobierno y a los principales operadores portuarios a avanzar en la elaboración de un informe técnico que será remitido al presidente José Raúl Mulino, como primer paso hacia una política nacional de puertos seguros.

En las últimas semanas, los operativos han destapado cómo los contenedores siguen siendo la vía más utilizada por el crimen organizado para sacar cargamentos millonarios hacia Europa. Y en medio de esas incautaciones, el Gobierno panameño y los principales puertos se han visto obligados a dar un paso más allá.

Una mesa técnica para puertos seguros

Precisamente, este martes, tras una segunda reunión interinstitucional, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, anunció la creación de un esquema de coordinación permanente y la elaboración de un informe técnico que será remitido al presidente José Raúl Mulino, con el objetivo de construir una política nacional de puertos seguros.

El acuerdo incluye la realización de reuniones mensuales entre directores de seguridad portuaria, el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Dirección General de Aduanas, en un esfuerzo por mantener un flujo constante de información, coordinar acciones operativas y aumentar la eficacia en la detección de actividades ilícitas.

Se decidió establecer reuniones mensuales entre todas las entidades de seguridad portuaria, con el objetivo de mantener un flujo constante de información, coordinar acciones operativas y elevar la eficacia en la detección y combate de actividades ilícitas”, explicó Ábrego.

Panamá, referente en incautaciones… con tareas pendientes

El Ministerio de Seguridad destacó que el propósito central es garantizar la seguridad portuaria y consolidar a Panamá como referente mundial en incautaciones de drogas en terminales marítimas, lo que también busca reafirmar la confianza del país como territorio confiable para el manejo de contenedores.

Pero la situación deja en evidencia la necesidad de cambios profundos. Hace apenas dos semanas, el presidente José Raúl Mulino criticó la ausencia de controles en horarios nocturnos:

Panamá es dueño de esos puertos, no lo olviden, y ejerceremos los controles que tengamos que ejercer como propietarios. Eso se va a acabar, el puerto es 24/7 y lo digo sin amenaza, pero ¿qué pasa en la noche en esos puertos? De nada sirven los escáneres si se preñan los contenedores después de pasar por ellos”, dijo el presidente Mulino.

La advertencia presidencial dio origen a la mesa técnica interinstitucional, que ahora deberá entregar al Ejecutivo un plan concreto de reformas, inversiones y coordinación.

Una geografía que juega en contra

La ubicación estratégica de Panamá es al mismo tiempo su fortaleza y su talón de Aquiles. Los puertos que conectan el Atlántico y el Pacífico lo convierten en un centro logístico de clase mundial, pero también en una plataforma apetecida por el crimen organizado.

Los decomisos con destino a Europa han puesto bajo la lupa la vulnerabilidad de las terminales y han encendido la presión para que el país adopte medidas que garanticen que los puertos no solo sean eficientes en comercio, sino también seguros frente al narcotráfico.

El reto está planteado: cómo blindar los puertos panameños sin afectar su rol como centro logístico global. El informe que próximamente recibirá el presidente Mulino podría ser el primer paso para equilibrar esa ecuación.