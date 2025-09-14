Decomisan 1,223 paquetes de droga en Panamá con ruta hacia Bélgica y Dinamarca

Panamá/Esta madrugada en la terminal portuaria de PSA Rodman transcurría con normalidad hasta que un contenedor levantó sospechas. Dentro, las autoridades hallaron 1,223 paquetes rectangulares con distintos colores y distintivos, ocultos entre la carga.

El hallazgo no solo detuvo un cargamento millonario de droga que buscaba salir de Panamá, con transbordo en Bélgica y destino final en Dinamarca, sino que volvió a poner bajo la lupa la seguridad en los puertos del país.

#DuroGolpeAlNarcotráfico | Incautamos 1,223 paquetes con presunta droga que estaban dentro de un contenedor en un puerto del Pacífico, con trazabilidad de Panamá hacia Dinamarca. #DenunciaElDelitoAl104 pic.twitter.com/98fnesUnlZ — Policía Nacional (@policiadepanama) September 14, 2025

El operativo fue encabezado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes confirmaron que este resultado es parte del “compromiso constante en la lucha contra el narcotráfico”, con un énfasis particular en reforzar los controles portuarios.

El reclamo presidencial sobre los puertos

El decomiso ocurre en medio de las críticas del presidente José Raúl Mulino, quien días pasados había cuestionado que entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m. no operen instituciones clave como Aduana en los puertos del país.

Tenemos que hacer un esfuerzo con los señores de los puertos para que cooperen con Aduana, Migración, la Policía Nacional y parar el gran flujo de droga que está saliendo hacia Europa. Eso es insostenible y no habla bien de la seguridad portuaria de Panamá”, advirtió el mandatario durante la Expo Feria Mundial Zona Libre.

Medidas en marcha

Tras las declaraciones presidenciales, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, encabezó la primera reunión de coordinación con distintas entidades para mejorar la seguridad portuaria. La meta es clara: evitar el creciente trasiego de drogas hacia Europa.

La directora encargada de Aduanas, Carmen Elena Tapia, explicó que entre las medidas que se analizan están incrementar el personal y sumar a otros estamentos de seguridad. “Se espera que se organice otra reunión la próxima semana”, señaló.

Una ruta bajo vigilancia

Los cargamentos de droga con destino a Europa han puesto en evidencia que Panamá es un punto neurálgico del trasiego internacional. Este último decomiso no solo evitó que la droga llegara a su destino en Dinamarca, sino que dejó en claro que el país enfrenta un desafío mayor: blindar sus puertos y lograr que la cooperación entre Estado y operadores privados sea real y sostenida.