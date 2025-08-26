Mulino exige cooperación de concesionarios para frenar salida de droga desde los puertos

El gobernante cuestionó que actualmente entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m. no trabajen ni Aduana ni otras entidades en los puertos, situación que considera inadmisible.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, lanzó este lunes un fuerte llamado a los operadores de los puertos del país para que colaboren de manera activa con las autoridades aduaneras, migratorias y de seguridad en la lucha contra el narcotráfico.

Tenemos que hacer un esfuerzo con los señores de los puertos para que cooperen con Aduana, Migración, la Policía Nacional y parar el gran flujo de droga que está saliendo hacia Europa. Eso es insostenible y no habla bien de la seguridad portuaria de Panamá”, advirtió el mandatario en la Expo Feria Mundial Zona Libre.

Mulino aseguró que sostendrá, después de regresar de su viaje por Brasil, una segunda reunión con los encargados de los puertos, tras señalar que la primera “cayó en oídos sordos”. Recordó que aunque las operaciones son concesionadas, “Panamá es dueño de esos puertos, no lo olviden, y ejerceremos los controles que tengamos que ejercer como propietarios”.

El gobernante cuestionó que actualmente entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m. no trabajen ni Aduana ni otras entidades en los muelles, situación que considera inadmisible.

Eso se va a acabar, el puerto es 24/7 y lo digo sin amenaza, pero ¿qué pasa en la noche en esos puertos? De nada sirven los escáneres si se preñan los contenedores después de pasar por ellos”, expresó.

Enfoque logístico e internacional

Mulino reiteró que el tema logístico es central para su administración. Como parte de esa estrategia, viajará mañana a Brasil para firmar un acuerdo con Mercosur —que aclaró no es un tratado de libre comercio— y posteriormente, el próximo domingo, se trasladará a Japón, donde se reunirá con el primer ministro y con empresarios interesados en el litoral de Puerto Armuelles.

“Japón vuelve a poner los ojos en Panamá y debemos garantizar que nuestra plataforma logística sea confiable y segura”, precisó.

El presidente también informó sobre la remodelación de la histórica Casa Wilcox y los trabajos de reparación de la carretera Transístmica, aunque insistió en que la prioridad inmediata es devolverle competitividad y seguridad a la red portuaria panameña.

Con información de Jorge Quirós.