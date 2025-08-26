Caso de madre migrante reabre debate sobre protocolos para entrega de recién nacidos en los hospitales

La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, informó a este medio que acudió de manera personal al hospital tras conocer la denuncia en redes sociales. Confirmó que finalmente la madre pudo reunirse con su bebé.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una historia que se hizo viral en redes sociales puso en el centro del debate los protocolos de los hospitales públicos para la entrega de recién nacidos cuando las madres no presentan documentos de identidad. El caso ocurrió en el Hospital San Miguel Arcángel, donde una mujer de nacionalidad nicaragüense dio a conocer que no le permitían llevarse a su bebé tras el parto por carecer de documentos personales.

La situación generó una gran cantidad de opiniones encontradas, por la cual las autoridades se pronunciaron de forma inmediata. El director médico del hospital, Dr. Rafael De Gracia, defendió la medida y señaló que los protocolos de la institución médica buscan proteger la seguridad del bebé, pero el episodio abrió preguntas sobre los procedimientos actuales.

La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, informó a este medio que acudió de manera personal al hospital tras conocer la denuncia en redes sociales. Confirmó que finalmente la madre pudo reunirse con su bebé.

“No es lo mismo que tú le digas (a la madre) ‘te vas hoy sin tu bebé’, que es una noticia súper dura, a que tú empáticamente le informes, ‘mira, necesitamos esto por tu parte. Nos vamos a quedar con tu bebé, lo vamos a tener aquí, pero principalmente tú vas a poder venir a amamantar a tu bebé, vas a poder estar aquí en el cuidado de él’”, señaló Brenes, subrayando la necesidad de “humanizar” los procesos hospitalarios.

La diputada reconoció que el hospital actuó siguiendo normas técnicas, pero cuestionó la forma en que se manejó y transmitió la información, lo que provocó que la madre entrara en pánico al pensar que no le entregarían a su hijo por su estatus migratorio.

“Eso es muy diferente probablemente a la información, que desconozco, que se haya manejado en ese momento con la mamá, donde cae en pánico y cree que es un tema por documentación que no le van a entregar a su bebé. Creo que, a pesar de que haya cualquier protocolo que seguir, la forma y la humanización de poder considerar que es una mamá que está saliendo del hospital sin su bebé, es más importante”, manifestó.

Según Brenes, la joven explicó que no contaba ni con pasaporte ni con otra identificación, debido a que le habían sido robados los únicos documentos con los que contaba. Aun así, el hospital estaba obligado a brindarle atención médica, independientemente de su condición migratoria. La diputada independiente señaló que incluso intervino para ponerla en contacto con la Embajada de Nicaragua en Panamá.

El caso también dejó múltiples interrogantes entorno a la coordinación interinstitucional. Aunque en el hospital estuvieron presentes representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Brenes cuestionó la ausencia de un acompañamiento más efectivo por parte de entidades como el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Al respecto, expresó que el servicio público no es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Indicó que acudió de forma personal al hospital y contactó a la Embajada de Nicaragua en Panamá, los cuales señala que no se mantenían al tanto de la situación en dicho momento.

Por otra parte, la situación con esta madre migrante no es aislada. Cada vez con más frecuencia, los hospitales enfrentan casos de mamás sin documentos o de nacimientos que no son registrados a tiempo, lo que deriva en problemas legales y en niños que quedan sin identidad oficial.

La diputada anunció que dará seguimiento al tema y promoverá jornadas de registro civil. “El tema de no tener niños registrados es prácticamente un niño sin una identidad y que esto viene, si miras hacia atrás, de madres menores de edad, de familias disfuncionales 100% y vamos a ver definitivamente cómo podemos apoyar en este sentido”, puntualizó.