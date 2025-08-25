Gobierno y productores acuerdan actualizar normas para que el panameño sepa qué consume

El pacto, denominado “Compromiso intersectorial por la seguridad alimentaria y la producción nacional” , establece un plazo de seis meses para actualizar las reglas.

Panamá/La disputa por la autenticidad de lo que llega a la mesa panameña tuvo un nuevo capítulo este lunes 25 de agosto, cuando el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), junto al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud (Minsa), firmaron con más de 30 asociaciones, gremios y cámaras productivas un compromiso para revisar y modernizar la normativa sobre alimentos sensitivos como lácteos, granos y cárnicos.

La intención fundamental de todo esto es que cada panameño sepa lo que está consumiendo, porque nuestro objetivo como sector salud es garantizar que los panameños se nutran de manera adecuada. De eso se trata”, señaló el ministro de Salud, Fernando Boyd, en declaraciones a TVN Noticias.

El pacto, denominado “Compromiso intersectorial por la seguridad alimentaria y la producción nacional”, establece un plazo de seis meses para actualizar las reglas y cerrar la puerta a prácticas que han sido denunciadas por productores nacionales, como la utilización de materias primas importadas para elaborar quesos o derivados que se venden como si fueran locales.

En las últimas semanas, los ganaderos panameños han advertido que la industria prefería recurrir a leche en polvo y a otras materias importadas en lugar de procesar la leche fresca del país. Según los gremios, esta tendencia no solo reduce las ventas locales, sino que también engaña al consumidor, que cree estar adquiriendo un producto 100 % panameño.

En medio del debate, surgió la necesidad de precisar conceptos. Un sucedáneo es un artículo que busca sustituir al alimento original ofreciendo características parecidas —como sabor, textura o apariencia—, pero sin ser exactamente lo mismo. Por otro lado, una imitación es una copia que sí puede inducir a error al consumidor, haciéndole creer que compra el producto auténtico.

Con la nueva normativa, los firmantes se comprometieron a evitar la venta de imitaciones disfrazadas de productos nacionales y a garantizar una mejor información al consumidor mediante etiquetas claras que diferencien lo auténticamente local de lo importado.

Precisamente, el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó indicó que “un reglamento técnico no es una sugerencia, es una norma obligatoria que define cómo deben ser nuestros productos y procesos. Son instrumentos esenciales para proteger la salud del consumidor, facilitar el comercio justo y fortalecer la producción nacional”.

La sesión también dejó clara la metodología: se instalarán comités técnicos por rubro, se escogerán sus directivas y se definirá un plan de trabajo.

Las sesiones serán periódicas e intersectoriales, con revisión artículo por artículo de los reglamentos actuales, identificación de ajustes necesarios y formulación de propuestas con base en el consenso.

Cronograma de trabajo intersectorial

25 y 26 de agosto: recepción de matrices técnicas por rubro.

25 de agosto y 2 de septiembre: designación formal de representantes ante los comités.

Septiembre y octubre: sesiones de análisis técnico por comité.

25 al 28 de noviembre: revisión y consolidación final.

A parte del Ministerio de Comercio también están incluidas en este proceso el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Autoridad de Protección al Consumidor, la Agencia Panameña de Alimentos, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Asamblea Nacional, quienes participaron de una reunión preparatoria en julio pasado.

El gobierno y los gremios productivos sostienen que esta actualización normativa representa un paso decisivo para proteger la producción panameña, dar certeza al consumidor y responder a las críticas que han surgido por el uso de sucedáneos en productos que históricamente han sido emblemas del agro nacional.

El reto, sin embargo, será que en seis meses el compromiso se traduzca en reglas claras y mecanismos efectivos de control, capaces de garantizar que la industria apoye al productor local sin dejar espacio a confusiones en el mercado.

Con información de Elizabeth Gonzalez.