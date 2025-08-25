Bono: Jubilados dan 48 horas al MEF para cumplir con pago de $50 o seguirán protesta

Ciudad de Panamá/Guillermo Cortés, presidente de la Asociación de Jubilados, informó que sostuvo una reunión con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, y otras autoridades de la entidad, quienes explicaron que no habían contemplado en el presupuesto los fondos para el pago del bono.

Cortés señaló que, según lo expuesto por el ministro, se trataba de un tema relacionado con la Caja de Seguro Social (CSS), la cual no contaba con los recursos presupuestados. Por ello, se solicitó un plazo, tiempo que fue aceptado por la Asociación, que anunció que esperarían 48 horas, pero de no cumplirse seguirán en las calles.

Sin embargo, muchos jubilados consideran que ese período no es prudente y mantienen su exigencia de recibir el pago de inmediato.

“Vamos a esperar 48 horas, porque de lo contrario, si se pasa de ese tiempo, estarían entrando en un desacato de la ley”, advirtió Cortés. El bono debe entregarse a 318 mil jubilados, tal como lo establece la ley.

La semana pasada, el director de la CSS, Dino Mon, aclaró que la entidad “solamente es el ente pagador”, pero que la responsabilidad de trasladar los fondos corresponde al MEF.

Inicialmente, la CSS había anunciado que el pago se realizaría el 20 de agosto; sin embargo, posteriormente informó que no sería posible, lo que incrementó la molestia entre los beneficiarios.

Ante el incumplimiento, jubilados y pensionados se concentraron este lunes en la sede del MEF, en la vía España, para exigir el pago del bono de $50, establecido en la ley aprobada en 2024, la cual ordena su entrega en abril y agosto de cada año.

Con información de Yamy Rivas.