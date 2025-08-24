Bono: Jubilados esperan ser recibidos este lunes por el ministro Felipe Chapman

La CSS había anunciado inicialmente que el pago del bono se realizaría el pasado 20 de agosto , sin embargo, posteriormente informó que no sería posible, lo que aumentó la molestia entre los beneficiarios.

Panamá/La incertidumbre continúa entre los jubilados y pensionados, luego de que aún no se haya anunciado una fecha para el pago del bono de $50, establecido en la ley aprobada en 2024, que estipula que este beneficio debe entregarse en abril y agosto de cada año, además de un bono de $40 en diciembre.

Mañana, lunes 25 de agosto, los jubilados se concentrarán frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para exigir respuestas al ministro Felipe Chapman, ante el incumplimiento de lo que consideran un derecho adquirido.

Reclamo directo al ministro

El dirigente de la Asociación de Jubilados, Guillermo Cortés, manifestó que esperan ser recibidos desde las 9:00 a.m. en Vía España, donde se ubican las oficinas del MEF.

Al ministro Chapman, si tiene a bien atendernos mañana en la mañana, solamente le vamos a quitar 20 minutos. Nosotros somos personas que ya llevamos todas las ideas bien cuadraditas y solamente es conversar con usted. Usted dijo una vez que iba a ser aliado de los pensionados y jubilados, entonces vamos a ver si desde mañana comenzamos a hacer esa alianza”, expresó Cortés.

Caja de Seguro Social señala al MEF

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés (¿corrígeme, aquí dice Dino Mon en tus datos, lo dejamos como lo escribiste?), aclaró que la entidad “solamente es el ente pagador”, pero que la responsabilidad de trasladar los fondos corresponde al MEF.

La CSS había anunciado inicialmente que el pago del bono se realizaría el pasado 20 de agosto, sin embargo, posteriormente informó que no sería posible, lo que aumentó la molestia entre los beneficiarios.

El ministro Felipe Chapman declaró recientemente a los medios que el bono sí se va a pagar, aunque reconoció que todavía no hay una fecha exacta para su desembolso.

Con el 31 de agosto a la vuelta de la esquina, los jubilados insisten en que el gobierno debe cumplir la ley y garantizar el pago oportuno del bono correspondiente a este mes.

Con información de María De Gracia.