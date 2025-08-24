Cámara de Comercio anuncia que se suma a la misión oficial en Brasil del presidente José Raúl Mulino

Arias recordó que el objetivo central del viaje será explorar un acercamiento con el Mercosur , uno de los bloques económicos más influyentes de la región, que reúne a más de 270 millones de habitantes y representa una oportunidad estratégica para diversificar y ampliar el alcance de las exportaciones nacionales.

Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), presidida por Juan Alberto Arias, se unirá al mandatario José Raúl Mulino en la misión oficial, que arranca esta semana por Brasil.

Arias recordó que el objetivo central del viaje será explorar un acercamiento con el Mercosur, uno de los bloques económicos más influyentes de la región, que reúne a más de 270 millones de habitantes y representa una oportunidad estratégica para diversificar y ampliar el alcance de las exportaciones nacionales.

Arias indicó que este paso significa para Panamá “jugar en otra liga”, al abrir la posibilidad de exportar más y mejores productos, consolidándose al mismo tiempo como el hub logístico natural de la región, tanto de sur a norte como de norte a sur.

Queremos que lo nuestro llegue más lejos y que lo que pase por Panamá se transforme, se potencie y salga al mundo con valor agregado hecho en Panamá”, destacó Arias en un comunicado.

El presidente de la Cciap reconoció que existen dudas, particularmente en el sector agropecuario. Sin embargo, enfatizó que “no hay malos tratados, lo que hay son tratados mal negociados” y aseguró que la única manera de garantizar acuerdos justos es participando activamente en las negociaciones y defendiendo los intereses nacionales. En ese sentido, garantizó que los rubros más sensibles de la economía recibirán la protección adecuada.

La misión también contempla un acercamiento con los propietarios de la multinacional Chiquita, con miras a impulsar su regreso al país. De concretarse, sería una señal de que Panamá vuelve a ser atractivo para la inversión y la producción, según planteó Arias.

Para el líder empresarial, el mensaje es claro: el mundo empieza a recuperar la confianza en Panamá, y esa confianza debe traducirse en empleo y bienestar para las familias panameñas. Subrayó que el desafío es de corresponsabilidad, donde el Estado debe aportar la conducción y la diplomacia, y el sector privado la visión de mercado, inversión y creación de oportunidades.

Hoy, Panamá no puede conformarse con mirar los toros desde la barrera. Nos toca ser protagonistas. Definitivamente que el futuro es retador, pero las oportunidades nos llaman con más fuerza. Y Panamá está listo para responder”, concluyó Arias.

El presidente Mulino anunció que viajará el miércoles 28 de agosto a Brasil para impulsar las ventajas de Panamá en el Mercosur.

En esta misión oficial, además de representantes del Ejecutivo y el sector empresarial, también viajarán algunos diputados que podrán conocer de primera mano el impacto de la adhesión de Panamá al mercado sureño.

"He invitado al presidente de la Asamblea Nacional, a la presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y el de Asuntos Agropecuarios para que me acompañen, y puedan de primera mano observar todos los temas inherentes al Mercosur y evitar que la especulación o la falsedad ronde el tema en función de favoritismos que no vienen a cuento", detalló el mandatario en una de sus últimas conferencias de prensa.

De momento, informó que Jorge Herrera, presidente del Legislativo, ya le aceptó la invitación; sin embargo, aún espera respuesta de los otros dos diputados, Walkiria Chandler (Comisión de Relaciones Exteriores) y Orlando Carrasquilla (Comisión de Asuntos Agropecuarios).

En la visita a Brasil, Mulino se reunirá con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva y con empresarios del país suramericano.