Clima en Panamá: Pronostican lluvias y actividad eléctrica para varias zonas del país este domingo

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) ha emitido su segundo boletín meteorológico del día, advirtiendo sobre condiciones atmosféricas inestables en todo el país debido al fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y variaciones en los flujos de viento y sistemas de baja presión.

Aunque no se reporta la presencia de sistemas tropicales migratorios, se prevé un día con lluvias, aguaceros y actividad eléctrica en varias regiones.

Nota relacionada: Ondas tropicales: Sinaproc advierte sobre intensas lluvias y reporta afectaciones en Chiriquí y San Miguelito

Pronóstico por regiones

Vertiente Caribe

Mañana: Cielos de dispersos a nublados con aguaceros aislados y actividad eléctrica en sectores de Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé.

Cielos de dispersos a nublados con aguaceros aislados y actividad eléctrica en sectores de Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé. Tarde y noche: Cielos nublados con lluvias aisladas y aguaceros moderados con tormentas eléctricas en Colón, norte de Veraguas, Guna Yala y nuevamente en Bocas del Toro y Ngäbe Buglé.

Vertiente Pacífico

Mañana: Cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras y actividad eléctrica en el Golfo y tierras bajas de Chiriquí.

Cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras y actividad eléctrica en el Golfo y tierras bajas de Chiriquí. Tarde y noche: Aguaceros moderados con tormentas eléctricas en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, así como en Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé.

Temperaturas y vientos

Temperaturas mínimas: entre 14°C y 25°C.

entre 14°C y 25°C. Temperaturas máximas: entre 30°C y 32°C.

entre 30°C y 32°C. Vientos: En el Caribe, flujos del sur por la mañana (3–5 km/h), cambiando a oeste-noroeste por la tarde y noche (5–15 km/h). En el Pacífico, vientos del oeste-noroeste por la mañana (5 km/h), cambiando a sur-suroeste por la tarde y noche (hasta 15 km/h).

Condiciones marítimas

Caribe: Condiciones favorables con olas de hasta 0.61 metros y periodos de 7 segundos.

Condiciones favorables con olas de hasta 0.61 metros y periodos de 7 segundos. Pacífico: También favorables, con olas de hasta 1.21 metros y periodos de 21 segundos.

Radiación UV

Se esperan índices de radiación UV-B de moderados a muy altos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes, por lo que se recomienda protección solar adecuada.