Ondas tropicales: Sinaproc advierte sobre intensas lluvias y reporta afectaciones en Chiriquí y San Miguelito

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió este viernes 22 de agosto que las lluvias persistirán en gran parte del territorio nacional durante las próximas horas. La entidad pidió a la ciudadanía mantenerse en vigilancia y atender las recomendaciones de seguridad.

El director del Sinaproc, Omar Smith, informó que las principales afectaciones registradas hace poco están relacionadas con vientos fuertes, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.

La provincia de Chiriquí es la más golpeada. En el distrito de Bugaba, al menos 40 viviendas resultaron afectadas, lo que representa cerca de 250 personas damnificadas. Smith explicó que muchas de estas residencias se encuentran en zonas históricamente inundables, lo que agravó el impacto de la crecida.

El funcionario señaló que, afortunadamente, hubo tiempo para realizar evacuaciones preventivas antes del evento, en donde personal de la entidad se mantuvo en el terreno desde temprano y en estos momentos mantienen acciones de asistencia humanitaria.

En San Miguelito también se reportó un incidente luego de que una roca y un poste cayeran sobre una vivienda. No se registraron víctimas, aunque las familias afectadas recibieron apoyo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y de las autoridades locales.

Smith recordó que este sector había sido identificado previamente como zona de alto riesgo y destacó la necesidad de que la población permanezca atenta a posibles deslizamientos en terrenos inestables.

Aviso meteorológico vigente

El director reiteró que el aviso de vigilancia meteorológica, emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), continúa activo para todo el país.

La alerta se mantendrá hasta el sábado 23 de agosto debido a un nuevo periodo de lluvias, acompañado de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en gran parte del territorio, producto del paso de las ondas tropicales N.° 24 y N.° 25 sobre el mar Caribe y Centroamérica, en interacción con otros sistemas atmosféricos de la región. Según el Imhpa, se prevén acumulados diarios de entre 30 y 160 milímetros de lluvia.

Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que las lluvias y tormentas eléctricas asociadas a una onda tropical ubicada a unas 100 millas al este-noreste de las Islas de Sotavento del norte muestran señales de organización.

Las condiciones ambientales son favorables para un mayor desarrollo del sistema, por lo que existe una alta probabilidad de que se convierta en depresión o tormenta tropical este fin de semana, mientras se desplaza hacia el noroeste y posteriormente hacia el norte, entre las Islas de Sotavento del norte y Bermudas.

La NOAA indicó que la probabilidad de formación en las próximas 48 horas es del 80 %, mientras que a siete días asciende al 90 %.

Recomendaciones a la población

Smith subrayó que la principal medida de prevención es mantenerse atentos a las condiciones del clima y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades locales.

“Aún no hemos entrado en octubre y noviembre, que son los meses más críticos de inundaciones”, advirtió.

Además, anunció que el próximo 13 de octubre se llevará a cabo un simulacro nacional, el cual servirá como una oportunidad para reforzar la preparación de la población ante emergencias.