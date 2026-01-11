Barcelona vs Real Madrid final de la Supercopa de España marcador parcial

Final de la Supercopa de España con el clásico Barcelona vs Real Madrid.

Barcelona vs Real Madrid final de la Supercopa de España
Barcelona vs Real Madrid final de la Supercopa de España / AFP

Panamá/La final de la Supercopa de España en Yedá está viviendo un duelo vibrante entre Barcelona y Real Madrid, que al minuto 60 se mantiene igualado 2-2.

  • Barcelona abrió el marcador con Raphinha al 36’.
  • Real Madrid respondió con el empate de Vinícius al 45+2’.
  • Apenas dos minutos después, Robert Lewandowski al 45+4’ devolvió la ventaja a los azulgranas.
  • Pero el conjunto blanco volvió a equilibrar las cosas gracias a Gonzalo García al 45+6’.

La primera mitad fue un festival de goles y emociones, mientras que el segundo tiempo se ha mostrado más táctico y cauteloso, con ambos equipos midiendo cada movimiento.

Estadísticas principales del partido

Estadísticas destacadas (Top stats):

  • Goles esperados (xG): Barcelona 1.76 – Real Madrid 1.06
  • Posesión de balón: Barcelona 71% – Real Madrid 29%
  • Disparos totales: Barcelona 12 – Real Madrid 11
  • Tiros a portería: Barcelona 5 – Real Madrid 8
  • Grandes ocasiones: Barcelona 2 – Real Madrid 5
  • Tiros de esquina: Barcelona 5 – Real Madrid 5
  • Pases: Barcelona 456/489 (93%) – Real Madrid 157/194 (81%)
  • Tarjetas amarillas: Barcelona 1 – Real Madrid 2

Ataque:

  • xG en tiros a portería (xGOT): Barcelona 1.83 – Real Madrid 2.28
  • Tiros fuera: Barcelona 3 – Real Madrid 2
  • Tiros bloqueados: Barcelona 4 – Real Madrid 1
  • Tiros dentro del área: Barcelona 10 – Real Madrid 9
  • Tiros fuera del área: Barcelona 1 – Real Madrid 1
  • Balones al poste: Barcelona 0 – Real Madrid 1
  • Toques en el área rival: Barcelona 27 – Real Madrid 21
  • Pases filtrados precisos: Barcelona 3 – Real Madrid 0
  • Fueras de juego: Barcelona 1 – Real Madrid 0
  • Tiros libres: Barcelona 9 – Real Madrid 13

Distribución:

  • Pases largos: Barcelona 11/16 (69%) – Real Madrid 20/33 (61%)
  • Pases en el último tercio: Barcelona 91/112 (81%) – Real Madrid 17/28 (61%)
  • Centros: Barcelona 3/8 (38%) – Real Madrid 3/7 (43%)
  • Asistencias esperadas (xA): Barcelona 1.61 – Real Madrid 0.26
  • Saques de banda: Barcelona 12 – Real Madrid 8

Defensa:

  • Faltas: Barcelona 13 – Real Madrid 9
  • Entradas: Barcelona 8/11 (73%) – Real Madrid 4/13 (31%)
  • Duelos ganados: Barcelona 31 – Real Madrid 39
  • Despejes: Barcelona 11 – Real Madrid 12
  • Intercepciones: Barcelona 4 – Real Madrid 3
  • Errores que generaron tiro: Barcelona 0 – Real Madrid 1
  • Errores que generaron gol: Barcelona 0 – Real Madrid 2

Portería:

  • Atajadas del portero: Barcelona 5 – Real Madrid 3
  • xGOT enfrentado: Barcelona 2.28 – Real Madrid 1.83
  • Goles evitados: Barcelona 0.28 – Real Madrid -0.17

Con este panorama, la final sigue abierta y promete un desenlace cargado de tensión y emoción.

