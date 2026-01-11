Barcelona vs Real Madrid final de la Supercopa de España marcador parcial
Final de la Supercopa de España con el clásico Barcelona vs Real Madrid.
Panamá/La final de la Supercopa de España en Yedá está viviendo un duelo vibrante entre Barcelona y Real Madrid, que al minuto 60 se mantiene igualado 2-2.
- Barcelona abrió el marcador con Raphinha al 36’.
- Real Madrid respondió con el empate de Vinícius al 45+2’.
- Apenas dos minutos después, Robert Lewandowski al 45+4’ devolvió la ventaja a los azulgranas.
- Pero el conjunto blanco volvió a equilibrar las cosas gracias a Gonzalo García al 45+6’.
La primera mitad fue un festival de goles y emociones, mientras que el segundo tiempo se ha mostrado más táctico y cauteloso, con ambos equipos midiendo cada movimiento.
Otras noticias: Osimhen tumba a Argelia y Nigeria se cita con Marruecos en la Copa de África
Estadísticas principales del partido
Estadísticas destacadas (Top stats):
- Goles esperados (xG): Barcelona 1.76 – Real Madrid 1.06
- Posesión de balón: Barcelona 71% – Real Madrid 29%
- Disparos totales: Barcelona 12 – Real Madrid 11
- Tiros a portería: Barcelona 5 – Real Madrid 8
- Grandes ocasiones: Barcelona 2 – Real Madrid 5
- Tiros de esquina: Barcelona 5 – Real Madrid 5
- Pases: Barcelona 456/489 (93%) – Real Madrid 157/194 (81%)
- Tarjetas amarillas: Barcelona 1 – Real Madrid 2
Ataque:
- xG en tiros a portería (xGOT): Barcelona 1.83 – Real Madrid 2.28
- Tiros fuera: Barcelona 3 – Real Madrid 2
- Tiros bloqueados: Barcelona 4 – Real Madrid 1
- Tiros dentro del área: Barcelona 10 – Real Madrid 9
- Tiros fuera del área: Barcelona 1 – Real Madrid 1
- Balones al poste: Barcelona 0 – Real Madrid 1
- Toques en el área rival: Barcelona 27 – Real Madrid 21
- Pases filtrados precisos: Barcelona 3 – Real Madrid 0
- Fueras de juego: Barcelona 1 – Real Madrid 0
- Tiros libres: Barcelona 9 – Real Madrid 13
Distribución:
- Pases largos: Barcelona 11/16 (69%) – Real Madrid 20/33 (61%)
- Pases en el último tercio: Barcelona 91/112 (81%) – Real Madrid 17/28 (61%)
- Centros: Barcelona 3/8 (38%) – Real Madrid 3/7 (43%)
- Asistencias esperadas (xA): Barcelona 1.61 – Real Madrid 0.26
- Saques de banda: Barcelona 12 – Real Madrid 8
Defensa:
- Faltas: Barcelona 13 – Real Madrid 9
- Entradas: Barcelona 8/11 (73%) – Real Madrid 4/13 (31%)
- Duelos ganados: Barcelona 31 – Real Madrid 39
- Despejes: Barcelona 11 – Real Madrid 12
- Intercepciones: Barcelona 4 – Real Madrid 3
- Errores que generaron tiro: Barcelona 0 – Real Madrid 1
- Errores que generaron gol: Barcelona 0 – Real Madrid 2
Portería:
- Atajadas del portero: Barcelona 5 – Real Madrid 3
- xGOT enfrentado: Barcelona 2.28 – Real Madrid 1.83
- Goles evitados: Barcelona 0.28 – Real Madrid -0.17
Con este panorama, la final sigue abierta y promete un desenlace cargado de tensión y emoción.