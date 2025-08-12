Avanza instalación de comisiones en la Asamblea con cambios de última hora en Asuntos Agropecuarios

La mayoría de las comisiones se han instalado sobre la base del consenso alcanzado entre las bancadas.

Panamá/La Asamblea Nacional continúa con la instalación de las 15 comisiones permanentes. Este martes también quedaron juramentadas y listas para iniciar sesiones las comisiones de Comercio y Asuntos Económicos, Economía y Finanzas, y Asuntos Agropecuarios.

sobre la base del consenso alcanzado entre la alianza opositora de 37 diputados (Partido Panameñista, Vamos, Seguimos, cinco diputados de Cambio Democrático —CD— y uno de la bancada Mixta); con el ala de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), junto con tres diputados de CD y cuatro de la bancada Mixta.

Los presidentes

Algunos de los cambios se han dado en los cargos de presidente y vicepresidente. Sin embargo, este martes se dio un caso diferente en la Comisión de Presupuesto. Aunque se había consensuado que la bancada de Vamos la dirigiera, finalmente quedó en manos de la bancada de CD.

La elección fue reñida: Jhonatan Vega disputó la presidencia con Orlando Carrasquilla, quien ganó con un voto de la alianza opositora. Para la vicepresidencia fue postulado Osman Gómez, mientras que la secretaría estará a cargo de Raúl Pineda. Lo acompañarán los diputados Tomás Benavides, Patsy Lee, Lilia Batista, Orlando Carrasquilla, Carlos Saldaña, Medin Jiménez y Osman Gómez.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos será presidida por Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos; como vicepresidenta fungirá la panameñista Ariana Coba, y como secretario, Jamis Acosta, de Realizando Metas. También integran esta instancia Dana Castañeda, Jorge González, Alexandra Brenes, Jonathan Vega, Néstor Guardia, Julio De La Guardia y el diputado Vega.

La Comisión de Economía y Finanzas estará encabezada por Eduardo Gaitán; el diputado de la bancada Mixta, Isaac Mosquera, será vicepresidente, y Manuel Cohen, de CD, actuará como secretario. También forman parte de esta comisión los diputados Luis Duke, Roberto Archibold, Ariana Coba, Raúl Pineda, Ariel Vallarino y Nelson Jackson.