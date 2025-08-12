Río Indio: Autoridad Nacional de Tierras crea oficina para titulación masiva

De acuerdo con la ACP, el proyecto de embalse del proyecto de río Indio busca garantizar el tránsito por la vía interoceánica y reforzar la seguridad hídrica y energética del país.

Panamá/La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) aprobó la creación de la Oficina Operativa de Adjudicación de río Indio, que tendrá a su cargo el desarrollo de un proceso de regularización y titulación masiva en la zona, como parte de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

De acuerdo con la resolución publicada, la medida responde al acuerdo de entendimiento suscrito con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al volumen de trabajo que demandarán las labores de levantamiento, revisión y registro de planos de agrimensura.

Esta oficina, de carácter temporal, formará parte de la Dirección Nacional de Adjudicación Masiva y estará integrada por un Funcionario Sustanciador Especial, un Jefe de Aprobación y un Jefe de Mensura, quienes tendrán la responsabilidad de sustanciar expedientes, certificar la autenticidad de firmas y autorizar los planos levantados por la Unidad Técnica de Apoyo del Programa de Catastro y Titulación de la Cuenca Hidrográfica del Canal.

Que, dentro de los trámites de titulación masiva levantados por la Unidad Técnica de Apoyo del Programa de Catastro y Titulación de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, fungirá como certificador el Secretario General para la autenticidad de la firma del Administrador General”, se lee en la resolución.

El proyecto del embalse de río Indio

En julio pasado, la ACP anunció el inicio de la actualización de la línea base ambiental, paso previo a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Categoría III, para el futuro lago de Río Indio. Los estudios, a cargo de la empresa contratista URS Holding Company Inc., se desarrollarán en un plazo de dos años bajo la supervisión de especialistas ambientales y sociales del Canal.

Mientras que el vicepresidente de Proyectos Hídricos de la ACP, John Langma, explicó, en su momento, que el censo realizado en la zona hasta el pasado 30 de abril corresponde a un estudio socioeconómico que permitirá definir las condiciones de reasentamiento de las familias que se verán afectadas por el proyecto.

Según Langma, ya se han realizado diálogos con siete comunidades —faltando dos más— para discutir, de forma participativa, el diseño de viviendas y áreas comunales.

Se estima que el nivel del lago comenzará a elevarse en tres a cuatro años, por lo que las negociaciones individuales con las familias comenzarán con quienes viven cerca del cauce.

La ACP prevé licitar la construcción del embalse a finales de 2026, adjudicar el contrato a finales de ese año o inicios de 2027 y ejecutar la obra en un período de aproximadamente cuatro años, hasta 2031. El proyecto costará 1,600 millones de dólares, financiados con fondos propios de la entidad.

De acuerdo con la ACP, el proyecto de embalse del proyecto de río Indio busca garantizar el tránsito por la vía interoceánica y reforzar la seguridad hídrica y energética del país.