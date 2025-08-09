Asamblea Nacional: Estas son las caras de los 13 presidentes de las comisiones que se aprobaron en consenso

Panamá/A partir de esta semana, la Asamblea Nacional empezó la conformación de las comisiones de trabajo. De las 15 comisiones, 13 fueron avaladas por consenso. Es decir, que también se acordó quiénes serán sus presidentes, vicepresidentes y secretarios. Eso no quiere decir que los elegidos no puedan desistir de sus cargos.

Solo las dos comisiones que fueron a votación, la de Gobierno y Credenciales, harían que la alianza opositora de 37 diputados y el grupo de Realizando Metas (RM) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) entren en disputas nuevamente por quiénes conformarán las juntas directivas de ambas.

Así las cosas. El miércoles se avaló que Jorge Bloise se juramentara como presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. La directiva de esa instancia la complementan Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático (vicepresidenta), y Grace Hernández, de Seguimos (secretaria). También participarán en esta comisión: Nixon Andrade, Paulette Thomas, Miguel Campos, Lilia Batista, Osman Gómez, Yuzaida Marín.

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, que se instalaría hoy, miércoles, a las 2:00 p.m., tendría como presidente a Lenín Ulate, de Vamos; al panameñista Edwin Vergara como vicepresidente; y como secretario a Carlos Afú, de Cambio Democrático. En esa comisión también estarán los diputados: Yarelis Rodríguez, Tomás Benavides, Omar Ortega, Arquesio Arias, Benicio Robinson, Grace Hernández.

La Comisión de Asuntos Municipales la dirigiría el diputado panameñista Medin Jiménez, la vicepresidencia sería para Patsy Lee, independiente, y como secretario el diputado de Vamos, Neftalí Zamora. También estarán en esa Comisión: Yesica Romero, Javier Sucre, Alain Cedeño, Jorge Herrera, Omar Ortega, Manuel Samaniego.

En la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, el presidente será el panameñista Edwin Vergara, la diputada de Vamos, Yarelis Rodríguez, será la vicepresidencia y el perredista Crispiano Adames, el secretario. Los acompañarán Isaac Mosquera, Carlos Afú, Jairo Salazar, Miguel Campos, Betserai Richards, Ronald De Gracia.

La Comisión de Presupuesto sería dirigida por el diputado de CD, Eduardo Vásquez; el panameñista Francisco Brea sería el vicepresidente y el diputado de Realizando Metas, Víctor Castillo, el secretario. Los acompañarán los diputados Sergio Gálvez, Manuel Samaniego, Ronald De Gracia, Gertrudis Rodríguez, Carlos Saldaña, Raphael Buchanan, Benicio Robinson, Janine Prado, Betserai Richards, Eliécer Castrellón, Crispiano Adames y Neftalí Zamora.

Comisión de Economía y Finanzas: la dirigirá Eduardo Gaitán; Manuel Cohen, de CD (vicepresidente), y Nelson Jackson, de Realizando Metas, estará como secretario. En esa instancia también lo apoyarán los diputados Luis Duke, Roberto Archibold, Ariana Coba, Raúl Pineda, Ariel Vallarino e Isaac Mosquera.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos quedaría en manos del diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño (presidente); la panameñista Ariana Coba actuará como vicepresidenta y el diputado de Realizando Metas, Jamis Acosta, como secretario. También estarán en esta instancia Dana Castañeda, Jorge González, Alexandra Brenes, Jonathan Vega, Néstor Guardia y Julio De La Guardia.

La Comisión de Relaciones Exteriores la presidiría la diputada de Vamos, Walkiria Chandler; el diputado de Realizando Metas, Alain Cedeño, será el vicepresidente y el diputado de Cambio Democrático, Julio De La Guardia, el secretario. En esta comisión, de igual forma, estarán Eduardo Gaitán, Luis Eduardo Camacho, Jaime Vargas, Javier Sucre, Jonathan Vega y José Luis Varela.

La Comisión de Comunicación y Transporte la dirigirá la diputada de Realizando Metas, Shirley Castañeda; el diputado de Seguimos, Manuel Cheng, será el vicepresidente y el diputado de Cambio Democrático, Orlando Carrasquilla, el secretario. También estarán en esta comisión Walkiria Chandler, Ricardo Vigil, Rogelio Revello, Benicio Robinson, Crispiano Adames, Jorge González.

La Comisión de Asuntos Agropecuarios estará en manos del diputado de Vamos Jonathan Vega, la diputada independiente Patsy Lee y el diputado de Realizando Metas y Tomás Benavides, que será el secretario. También estarán los diputados Raúl Pineda, Lilia Batista, Orlando Carrasquilla, Carlos Saldaña, Medin Jiménez y Osman Gómez.

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal tiene como presidente al diputado José Pérez Barboni; la diputada de Vamos Yamireliz Chong será vicepresidenta y el diputado de Cambio Democrático, Didiano Pinilla, el secretario. Los acompañarán los diputados Augusto Palacios, Ricardo Vigil, Manuel Cheng, Marcos Castillero, Rogelio Revello, Jamis Acosta.

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia la dirigirá la diputada Paulette Thomas; el diputado de CD, Didiano Pinilla, actuará como vicepresidente y la diputada panameñista Ariana Coba será la secretaria. Los acompañarán los diputados Flor Brenes, Ernesto Cedeño, Víctor Castillo, Dana Castañeda, Alexandra Brenes y Jaime Vargas.