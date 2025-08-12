Pérez Barboni presidirá la comisión de Infraestructura Pública y Asuntos para el Canal

La elección del resto de la directiva, vicepresidencia y secretaría, quedó pendiente.

La Asamblea Nacional instaló este martes la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, eligiendo como presidente al diputado José Pérez Barboni con nueve votos a favor.

La sesión inició con un retraso de casi dos horas debido a la falta de consenso para la conformación de la junta directiva. Aunque inicialmente la alianza de los 37 diputados —que llevó a Jorge Herrera a la presidencia de la Asamblea— había acordado que Barboni lideraría la comisión, surgió la aspiración del diputado Didiano Pinilla, de Cambio Democrático, lo que prolongó las negociaciones.

Finalmente, se alcanzó un acuerdo y Barboni fue juramentado como presidente. La elección del resto de la directiva —vicepresidencia y secretaría— quedó pendiente.

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal es clave en la discusión de proyectos y decisiones relacionadas con obras públicas y temas vinculados al canal de Panamá. También está por instalarse la Comisión de Asuntos Agropecuarios.

Hasta el momento se han instalado seis comisiones de trabajo permanente, entre ellas la de Presupuesto; Trabajo y Salud, Ambiente y la comisión de la Mujer.

