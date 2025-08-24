Radar: Salud, basura y corrupción, tres grandes desafíos que exigen soluciones urgentes

Ciudad de Panamá, Panamá/El análisis del programa "Radar" de este domingo 24 de agosto ha puesto de relieve una serie de desafíos críticos que enfrenta Panamá, desde una crisis en el sistema de salud y el manejo de residuos, hasta la penetración de flujos ilícitos provenientes de Venezuela que afectan la economía y la imagen internacional del país. Expertos y autoridades coinciden en la urgencia de cambios profundos.

El sistema de salud en crisis: Más allá de la mala praxis

En el ámbito de la salud, se discutió la necesidad de una ley que sancione la mala praxis, un problema que, según la abogada Elzebir Montenegro, directora de la Fundación Cinta Chocolate, lo que ha salido a la luz pública es solo una pequeña parte.

Por su parte, el médico gremialista de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), Dr. Domingo Moreno, subrayó que la solución va más allá de lo legal: "El sistema público tiene que partir por delante, sufriendo una transformación", afirmó.

La Dra. Claude Verger, del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá, concluyó que el aumento de denuncias es un reflejo de una "crisis que es más allá del sector de salud, una crisis de la sociedad".

Manejo de residuos y el problema de cerro Patacón

La crisis del manejo de desechos fue calificada como "muy crítica" por Ovidio Moreno, director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), quien señaló que incluso en el vertedero de cerro Patacón existen "problemas de pandillas, problemas de acceso, problemas de control".

La bióloga y consultora en desarrollo sostenible Alida Spadafora criticó la falta de implementación de políticas ya existentes y enfatizó que "no todo debe ir a un vertedero".

En este sentido, la directora legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Joana Ábrego, alertó que esta situación "está teniendo un efecto directo en la salud pública de la población".

Corrupción transnacional: El lavado de dinero de Venezuela en Panamá

Por otro lado, la entrevista con el exfiscal peruano y expresidente de Transparencia Internacional, José Carlos Ugaz, reveló la magnitud de los flujos ilícitos de Venezuela en Panamá.

Ugaz afirmó que el régimen venezolano es una "organización criminal enquistada en el poder" y que estos dineros, provenientes de tramas de corrupción, han sido lavados en el país a través de empresas offshore e inversiones en bienes raíces.

El experto advirtió que estos fondos ilícitos distorsionan la economía local y representan un retroceso para los esfuerzos de Panamá por mejorar su reputación global.

Al reflexionar sobre la corrupción, Ugaz compartió la frase "roba pero hace" y la describió como una frase global, mientras que en materia política alertó: "Cuidado que cuando el miedo entra por la puerta, el derecho sale por la ventana".

