La integración del sistema de salud: claves, retos y beneficios para la población

Ciudad de Panamá, Panamá/La integración entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) avanza como una de las principales apuestas del Gobierno para reformar el sistema público de salud en Panamá. El tema fue ampliamente analizado en el programa Radar, con la participación del médico salubrista Juan Antonio Casas y del asesor del Minsa, Carlos Abadía, quienes coincidieron en que el objetivo central es mejorar la eficiencia, eliminar duplicidades y garantizar atención universal a la población.

Abadía explicó que la integración no implica la desaparición de las instituciones, sino una coordinación administrativa y operativa. “Es entre dos instituciones unir sus fortalezas para que éstas sean más sólidas y disminuir sus debilidades. Yo diría este es un matrimonio con bienes separados”, señaló.

El asesor del Minsa indicó que el proceso ya comenzó y que las provincias de Herrera y Los Santos serán el primer piloto. “La integración es una acción administrativa para que podamos ser más eficientes y en la hoja de ruta estamos desarrollando la gobernanza, el financiamiento, el recurso humano”, detalló. Según Abadía, el principal beneficio será el fortalecimiento de la atención primaria, que hoy se encuentra fragmentada.

Uno de los temores expresados por sectores asegurados es que la integración recargue financieramente a la CSS. Sin embargo, Abadía aseguró que el verdadero beneficiado será toda la población. “El gran ganador que va a ser toda la población porque vamos a tener una atención universal, es el asegurado”, afirmó, al tiempo que recordó que hay amplias zonas del país sin instalaciones de la CSS, pese a que allí viven asegurados y jubilados.

El funcionario también subrayó la realidad laboral del país: “30% del trabajador panameño en su vida laboral pasa a la acera de no asegurado, perdiendo la continuidad de su atención”, una situación que se agravó durante la pandemia.

Desde una perspectiva regional y financiera, Juan Antonio Casas sostuvo que Panamá invierte una proporción significativa de recursos en salud, pero sin los resultados esperados. “El gasto público en salud de Panamá representa el 21% del gasto público total… casi 6% del Producto Interno Bruto”, explicó, agregando que el Minsa y la CSS aportan prácticamente lo mismo al sistema.

Casas comparó los indicadores nacionales con otros países de la región. “Chile tiene una mortalidad infantil… que es la tercera parte de la de Panamá y Costa Rica tiene una mortalidad infantil que es la mitad y materna que es la mitad de la de Panamá”, afirmó, lo que evidencia, según dijo, problemas de eficiencia, cobertura y calidad.

Otro punto crítico es el gasto de bolsillo. “Panamá tiene casi 40%, quiere decir que la población tiene que pagar de bolsillo el 40% de lo que se gasta en el país”, indicó Casas, calificándolo como un claro indicador de falta de acceso a servicios oportunos y de calidad.

Sobre la posibilidad de unificar fondos, el exrepresentante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fue enfático: “Desde el punto de vista de derechos, creo yo, ningún impedimento de tomar ese fondo e integrarlo en un fondo único que financie los servicios públicos de salud”.

Abadía rechazó que la integración implique sobrecargar al personal médico y puso como ejemplo experiencias ya existentes en el país. “No es que el médico del Seguro Social ahora va a ver a los no asegurados, ve a todos, y acabamos con algo que a mí me duele de hace mucho tiempo, esta discriminación asegurado y no asegurado”, dijo, citando los casos de los hospitales de David, en Chiriquí.

Casas, por su parte, recordó el proceso vivido en Costa Rica desde los años 80. “Se eliminó el concepto de asegurado y no asegurado. Todo ciudadano tenía derecho a ser atendido”, explicó, destacando el rol clave de la atención primaria territorializada.

Ambos coincidieron en que la digitalización y la telemedicina serán pilares del proceso. Abadía confirmó avances en la unificación del expediente electrónico. “Estos dos equipos se están reuniendo hace ya dos meses y vamos a tener uno solo”, aseguró.

Sobre los tiempos, Casas advirtió que se trata de una reforma de largo plazo. “Esto no se puede hacer en dos años. Esto no se puede hacer en un periodo de gobierno”, aunque consideró clave dejar una base legislativa sólida. Para él, la señal definitiva será clara: “La prueba… será el momento de que haya una modificación de la ley de la caja, donde se establece que el fondo de la caja se va a mancomunar con otros fondos para establecer un fondo único de salud”.

En el cierre del programa, ambos se mostraron cautelosamente optimistas. Casas afirmó: “Esta vez creo que sí hay condiciones para que se haga”, mientras Abadía sostuvo que el contexto actual es único. “Veo por primera vez, señores, los planetas alineados”, concluyó.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.