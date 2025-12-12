CSS aplicará este lunes pruebas para contratar nuevos enfermeros en todo el país, ¿Cuáles son los requisitos?

Ciudad de Panamá, Panamá/El próximo lunes 15 de diciembre se aplicarán pruebas de conocimientos básicos a los aspirantes a puestos de enfermería en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) en todo el país.

Este proceso forma parte de la convocatoria nacional para reforzar el personal de salud ante la creciente demanda en los centros médicos. La CSS informó que las evaluaciones se realizarán a las 8:00 a.m., de manera simultánea, en varios puntos del país:

Área Metropolitana, Colón, Panamá Este y Panamá Oeste: Auditorio del Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida (Calidonia).

Auditorio del Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida (Calidonia). Provincias centrales: Hospital Dr. Rafael Estévez (Aguadulce)

Hospital Dr. Rafael Estévez (Aguadulce) Chiriquí: Hospital Dr. Rafael Hernández

Hospital Dr. Rafael Hernández Bocas del Toro: Hospital Dr. Raúl Dávila Mena

Los aspirantes deberán presentar cédula de identidad personal, copia del diploma de Enfermería, bolígrafo, lápiz, borrador y calculadora que no sea del celular.

Déficit crítico de enfermeras

Doris Blandón, jefa nacional de enfermería de la CSS, explicó que la institución enfrenta un déficit significativo de personal, sobre todo en la capital.

Entre los puntos más relevantes, destacó:

Se requieren 2,700 enfermeras para cubrir la demanda actual del sistema.

para cubrir la demanda actual del sistema. La relación ideal según la OMS y OPS es de 1 enfermera por cada 7 pacientes , pero en algunos hospitales la cifra asciende a 1 por cada 30 pacientes .

, pero en algunos hospitales la cifra asciende a . Las áreas del interior presentan una mejor dotación, con relaciones de hasta 1 por cada 15 pacientes .

. La apertura de la Ciudad de la Salud y otros centros de alta complejidad ha incrementado la necesidad de personal.

Convocatorias y resultados

Blandón detalló que desde enero de 2025 la CSS ha realizado nueve convocatorias, y el 15 de diciembre se llevará a cabo la décima. Hasta la fecha, se han aplicado 851 pruebas, aunque muchas aspirantes han repetido el examen en más de una ocasión.

Otros datos clave:

738 aspirantes han participado en el proceso.

han participado en el proceso. Solo 236 enfermeras han sido nombradas , dado que muchas no alcanzan la puntuación mínima requerida.

, dado que muchas no alcanzan la puntuación mínima requerida. La prueba establece un puntaje de 71 puntos como nota aprobatoria.

como nota aprobatoria. La CSS implementó un curso de afianzamiento para reforzar conocimientos; de 40 participantes, 39 aprobaron.

La CSS reiteró que el proceso de selección busca garantizar personal capacitado y mejorar la calidad del servicio en hospitales y policlínicas. Las autoridades hicieron un llamado a los aspirantes a prepararse adecuadamente y cumplir con todos los requisitos para participar en la jornada del 15 de diciembre.