Denuncias por maltrato hacia adultos mayores va en aumento, advierte el Mides

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha recibido 385 denuncias de maltrato o abandono a adultos mayores en lo que va del año, la mayoría relacionadas con abandono por parte de familiares.

A esta cifra se suman 627 denuncias adicionales reportadas a través de la línea 311, lo que refleja la magnitud del problema que enfrenta esta población vulnerable.

El coordinador del Centro de Orientación de Atención Integral del Mides, Alberto Moreno, explicó que en la mayoría de los casos el maltrato se origina en el abandono de hijos hacia sus padres.

“En ocasiones también hay cuidadores que no los atienden bien, no les dan sus alimentos. Nos hemos encontrado con casos de adultos que tienen días sin asearse, sin comer”, detalló.

Moreno señaló que en varias situaciones ha sido necesario retirar al adulto mayor y colocarlo bajo el cuidado de hogares que trabajan junto con el Mides.

El funcionario también describió el impacto emocional que enfrentan las víctimas:

“Sienten desesperanza, abandono, mucha tristeza, nostalgia. Hemos encontrado casos de adultos mayores con demencia que no saben ni dónde están”, indicó.

El Mides hizo un llamado a la población a reportar cualquier caso de maltrato o abandono hacia adultos mayores. Las denuncias pueden realizarse a través del 311 o en cualquiera de las sedes del Mides a nivel nacional.

Información de Jessica Román

