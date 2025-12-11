Sumarse presentó los resultados de estudio de seguimiento del proyecto Líderes por los ODS 10

Ciudad de Panamá/Sumarse presentó los resultados del nuevo estudio de seguimiento e impacto del proyecto Líderes por los ODS 10, que confirma avances significativos dentro de las organizaciones panameñas, pero también visibiliza retos pendientes que requieren mayor acción y compromiso institucional.

El diagnóstico inicial, realizado en 2022, reveló que el 86% de las organizaciones contaba con reglamentos de respeto y no discriminación, y que el 68% tenía códigos de ética con cláusulas específicas sobre el tema. Sin embargo, solo el 40% llevaba registros demográficos relacionados con diversidad y menos de la mitad contaba con políticas orientadas a poblaciones vulnerables, como la comunidad LGBTIQ+.

En esta actualización del 2025, el estudio revela un avance clave: las organizaciones que participaron en el programa ODS 10 duplicaron la adopción de políticas formales de diversidad e inclusión, pasando de 38% a 72%, y triplicaron la implementación de protocolos contra la discriminación.

Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, dijo que: “Lo que refleja el estudio de hoy, que es cómo hemos avanzado, es ese compromiso que tienen las organizaciones de sensibilizarse, capacitarse y con eso transformar las organizaciones para que sean más inclusivas, más diversas, pero sobre todo que sean espacios seguros. Entonces, uno de los hallazgos más importantes es que, a través de la capacitación y del compromiso de los líderes, se pueden transformar las organizaciones. Los principales avances muestran que las empresas están dando el paso”.

Giuliana Venutolo, gerente de sostenibilidad de Diageo, expresó que: “Independientemente de la profundidad o de lo avanzado que esté ese paso, lo importante es que están tomando el primer paso, y eso es súper valioso. Otro reto, obviamente, es el contexto en el que estamos; cada vez es mucho más retador y se desprioriza un poco el tema de inclusión y diversidad en las empresas. Entonces, yo creo que estos espacios como el que estamos generando hoy, estas conversaciones que estamos abriendo hoy, ayudan a mantener la llama viva”.