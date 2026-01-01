Bomberos atienden los primeros incendios del 2026 en la ciudad capital.

Panamá/El primer incendio del año 2026 se registró en calle primera, Panamá Viejo, donde un cuarto de alquiler resultó afectado, presuntamente a causa de desperfectos eléctricos, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Posteriormente, se reportó un segundo incidente en una vivienda ubicada en la urbanización Costa Sur, donde se presume que el fuego se originó por la inflamación de un horno.

En ambos casos, las unidades bomberiles se desplazaron de manera inmediata hasta los sitios afectados, realizando labores de control y sofocación del fuego, lo que permitió evitar la propagación de las llamas hacia otras estructuras.

Gracias a la rápida intervención del personal bomberil, se logró salvaguardar la vida y los bienes de la comunidad, sin que los incendios se extendieran a áreas cercanas.

Ante estos hechos, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención en el hogar, especialmente en lo relacionado con instalaciones eléctricas y el uso de equipos de cocina, así como a reportar de inmediato cualquier emergencia a la línea 103.